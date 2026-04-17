Σάββατο (18/04)

16.00 ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Η Κηφισιά έπαιξε συντηρητικά στο Περιστέρι, πήρε το 0-0 και απέκτησε μία διαφορά 7 βαθμών από την ζώνη του υποβιβασμού. Η εικόνα της ομάδας πάντως, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ δεν άρεσε στον ιδιοκτήτη της ομάδας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Κηφισιά κρατά στα χέρια της την τύχη της. Ο Αστέρας πέτυχε μία τεράστια νίκη, με 3-1 επί της ΑΕΛ, πραγματοποιώντας την καλύτερή του εμφάνιση το 2026. Η νίκη αυτή μείωσε την διαφορά στους 2 βαθμούς από την παραμονή και έδωσε ελπίδες στην ομάδα του Αστέρα. Περιμένω ένα επιθετικό παιχνίδι στην Νεάπολη, με γκολ και από τις δύο ομάδες. Δεν άρεσε σε κανέναν η συντηρητική προσέγγιση της Κηφισιάς στο Περιστέρι, ο Αστέρας χρειάζεται αποτέλεσμα, το Goal Goal στο 1,95.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Νέα τιμωρία εκτίει ο μπακ Λαρουσί (20/2), ίσως επιστρέψει ο κίπερ Ξενόπουλος (11 συμ.).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Δεν αναφέρονται προβλήματα.

17.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΛΑΡΙΣΑ

Ο Ατρόμητος έχει ένα προβάδισμα 10 βαθμών από την ζώνη της παραμονής και είναι άνετος για την συνέχεια. Αντίθετα η ΑΕΛ καίγεται για αποτέλεσμα. Έχει μπει πολύ άσχημα στα πλέι οφ χάνοντας 1-2 εντός από Παναιτωλικό και 3-1 στην Τρίπολη. Έχει περισσότερη ανάγκη για αποτέλεσμα η ΑΕΛ από την ομάδα του Περιστερίου, όμως είναι σε προβληματική αγωνιστική κατάσταση. Δεν μπορώ να παίξω κόντρα στο κίνητρο, με φοβίζει όμως η εικόνα που υπάρχει στην ομάδα της Λάρισας. Θα πάω πάσο.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Επανέρχονται ο μπακ Κίνι (15/0) και ο στόπερ Μήτογλου (3/1).

ΛΑΡΙΣΑ: Ερωτηματικό ο χαφ Ατανάσοφ (23/1), μακροχρόνια ο μπακ Κοσονού (18/0).

18.00 ΟΦΗ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Σε περίπτωση που ο ΟΦΗ κερδίσει τον Λεβαδειακό, θα ανοίξει για τα καλά η μάχη για την πρώτη θέση των πλέι οφ. Στο μυαλό όμως των ανθρώπων του ΟΦΗ πιστεύω πως θα είναι ο τελικός του κυπέλλου της επόμενης εβδομάδας. Αυτή η πραγματικότητα με οδηγεί στο να ποντάρω υπέρ του Λεβαδειακού, που με βάση την σεζόν που έχει κάνει αξίζει και να πάρει την 5η θέση, που σε περίπτωση που κατακτήσει το κύπελλο ο ΠΑΟΚ, θα δώσει Ευρωπαϊκό εισιτήριο. Χρωστάει και κάτι η ομάδα του Παπαδόπουλου στον ΟΦΗ, από τον αποκλεισμό από το κύπελλο. Το Χ2Δ στο 1,42.

ΟΦΗ: Μοναδικό πρόβλημα ο φορ Ισέκα (12/1).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Εξέτισε ο εκ των πρώτων σκόρερ Πεντρόσο (10/0), μάλλον επανέρχεται ο στόπερ Χάνα (13/0).

19.00 ΑΡΗΣ – ΒΟΛΟΣ

Είναι βελτιωμένος ο Άρης με τον Γρηγορίου, όμως δεν το έχει αξιοποιήσει σε αποτελέσματα. Για διάφορους λόγους, δεν έχει νίκη στα τελευταία 8 παιχνίδια, και τρέχει ένα ρεκόρ 0-3-2. Μόνο με νίκη ο Άρης μένει στην μάχη για την 5η θέση και πιστεύω πως ο Βόλος προσφέρεται για να πετύχει την πρώτη του νίκη μετά από 2 ½ μήνες. Ο άσος στο 1,68.

ΑΡΗΣ: Για πρώτη φορά χωρίς προβλήματα, εξέτισε ο μπακ Φαντιγκά (19/0), αποθεραπεύτηκαν οι μέσοι Γαλανόπουλος (14/0), Μισεουί (9/1).

ΒΟΛΟΣ: Ερωτηματικό ο μπακ Μύγας (23/0), μακροχρόνια ο στόπερ Ατζιάκουα (3/0).

20.00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Ο Παναιτωλικός έχει αποκτήσει προβάδισμα 9 βαθμών από την ζώνη της παραμονής. Αν δεν χάσει στο σημερινό παιχνίδι, δύσκολα να κινδυνεύσει στην συνέχεια. Η ομάδα του Πανσερραϊκού, είναι πολύ φορμαρισμένη το τελευταίο διάστημα και κάνει ύστατη προσπάθεια παραμονής. Τρέχοντας ένα 3-4-1, εντυπωσιακό ρεκόρ για τα φετινά δεδομένα του Πανσερραϊκού, μείωσε στους 2 βαθμούς από την ζώνη της παραμονής. Αν πάρει κάτι και στο Αγρίνιο μπαίνει γερά στην μάχη. Μεγαλύτερο κίνητρο του Πανσερραϊκού, καλύτερη ομάδα οι γηπεδούχοι, δεν θα πάρω σημείο.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Ανάρρωσαν ο στόπερ Γκράναθ (11/0) και ο εξτρέμ Σμυρλής (13/1), όχι όμως και ο αμυντικός Γκαρσία (11/0).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Δεν αναφέρονται προβλήματα.

Κυριακή (19/04)

18.00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Τεράστιο παιχνίδι. Η ΑΕΚ έχει πάρει προβάδισμα 5 βαθμών και έχει τεράστια ευκαιρία να γίνει το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ έχει καλή πρόσφατη παράδοση στην έδρα της ΑΕΚ, μετρά δύο νίκες και δύο ισοπαλίες στα τελευταία 4 παιχνίδια και θέλει αποτέλεσμα για να μείνει στην μάχη του τίτλου. Η ΑΕΚ κέρδισε σε ψυχολογία από την εντυπωσιακή εμφάνιση με την Ράγιο, έχασε όμως σε δυνάμεις. Ο ΠΑΟΚ έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα τραυματισμού. Οι Μεϊτέ, Κένι, Ζίβκοβιτς κάνουν αγώνα δρόμου για να αγωνιστούν, λογικά επιστρέφει ο Γιακουμάκης. Περιμένω ο ΠΑΟΚ να σκοράρει και θα επιλέξω το Goal Goal σε απόδοση 1,95.

ΑΕΚ: Εκτός ο Μάνταλος (22/3).

ΠΑΟΚ: Αγώνα δρόμου κάνει ο Ζίβκοβιτς (19/2), όπως και οι Μεϊτέ (19/0), Κένι (18/0), τέλος η σεζόν για Ντεσπόντοφ (18/3).

21.00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Οι εταιρίες βλέπουν το κίνητρο και δίνουν απόλυτο φαβορί τον Ολυμπιακό στην Λεωφόρο. Η εικόνα όμως του Ολυμπιακού, το γεγονός πως η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν έχει κερδίσει ντέρμπι από τις 26/10 δεν δικαιολογεί αυτές τις αποδόσεις. Ο Ολυμπιακός στα τελευταία 6 ντέρμπι με Άρη εκτός 0-0, με ΠΑΟΚ εντός για το κύπελλο 0-2, ισοπαλία εκτός με την ΑΕΚ 1-1, με τον Παναθηναϊκό εντός 0-1, με τον ΠΑΟΚ εντός 0-0, με την ΑΕΚ εντός 0-1, έχει πετύχει μόλις 1 τέρμα με πέναλτι επί της ΑΕΚ. Τρέχει ρεκόρ 0-3-3 και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τον τίτλο του φαβορί. Είναι πραγματικά δίκαιη η απόδοση στο 1ΧΔ στο 1,88.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Οριακός να προλάβει ο Πάλμερ Μπράουν (13/0), παραμένει εκτός ο Τζούρισιτς (18/3), μακροχρόνια Ντέσερς (5/2), Κάτρης (6/0).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Χωρίς προβλήματα.