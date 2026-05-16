Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα ματς που «έρχονται» στη Stoiximan Super League (16-17/05).

Σάββατο (16/05)

19.00 ΑΕΛ – Ατρόμητος

Η ΑΕΛ με το γκολ που έφαγε στις καθυστερήσεις στο Αγρίνιο, ουσιαστικα έπεσε κατηγορία.

Ντεφορμαρίστηκε στο κρίσιμο χρονικό σημείο, όταν και έπρεπε να φορτσάρει. Έκλεισε τη σεζόν με 13 παιχνίδια χωρίς νίκη 0-8-5 ρεκόρ που αποδείχθηκε ένας καταστροφικός απολογισμός.

Ο Ατρόμητος κίνητρο δεν έχει, όμως, στην πράξη και η ΑΕΛ έχει ξεμείνει από ελπίδες.

Ακόμη και να κερδίσει τον Ατρόμητο, η νίκη του Asteras AKTOR επί της Κηφισιάς θα «κλειδώσει» τον υποβιβασμό της. Θα είναι «βαρύ» το κλίμα για την ΑΕΛ.

Την ώρα του αγώνα αναμένεται να επικυρωθεί ο μαθηματικός υποβιβασμός. Καλύτερη ομάδα ο Ατρόμητος, το Χ2Δ στο 1,57.

ΑΕΛ: Μακροχρόνιες οι απουσίες της, ερωτηματικό ο εξτρέμ, Σίστο (10/0).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Λείπουν ο εξτρέμ Γιουμπιτάνα (30/5), και ο μπακ, Μουντές (26/0).

19.00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

Το γκολ του Γκαρσία, στάθηκε αρκετό για να σώσει τον Παναιτωλικό. Η ομάδα του Αγρινίου, δεν έκανε καλά Play Outs, όμως, κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία.

Ο Πανσερραϊκός, αναμένεται να υποβιβαστεί πληρώνοντας την αδυναμία του να κερδίσει εντός έδρας 0-3-3 ρεκόρ.

Το πιθανότερο σενάριο είναι, την ώρα του αγώνα οι παίκτες του Σαραγόσα, να ενημερωθούν πως έχουν υποβιβαστεί, κάτι που θα συμβεί αν κερδίσει ο Asteras AKTOR την Κηφισιά. Δεν θα πάρω λοιπόν κάποιο σημείο.

Πανσερραϊκός: Τιμωρημένοι ο στόπερ, Καλίνιν (23/0), και ο μέσος, Ομεονγκά (29/0).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Μακροχρόνια λείπει ο στόπερ Γκαρθία (10/0).

19.00 Asteras AKTOR – Κηφισιά

Τα πράγματα είναι απλά για την ομάδα της Τρίπολης. Κερδίζει την αδιάφορη Κηφισιά και εξασφαλίζει την παραμονή στην κατηγορία, κάνοντας αδιάφορη την τελευταία αγωνιστική.

Στην Κηφισιά εκτός απροόπτου οδηγούμαστε σε τέλος εποχής. Μία εκπληκτική διετία με τον Λέτο, φτάνει στο τέλος της. Ο Asteras AKTOR κερδίζει και μένει στην κατηγορία. Ο «άσος» στο 1,66.

Αστέρας: Τιμωρημένος ο μέσος, Μούμο (22/0), ερωτηματικό ο μπακ, Σιλά (22/1).

ΚΗΦΙΣΙΑ: Εξέτισε ο επιθετικός, Χριστόπουλος (24/3), δεν επηρεάζουν 2-3 απουσίες αναπληρωματικών.

Κυριακή (17/05)

17.00 Άρης – Λεβαδειακός

Τα παιχνίδια των Play Offs για το Conference League έγιναν εντελώς αδιάφορα απ’ στιγμή, που ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Γίνονται παράξενα πράγματα από εκεί και πέρα.

Σκορ μεγάλα ανατροπές, που κανείς δεν μπορεί να τα προσεγγίσει με την ποδοσφαιρική λογική.

Φορμαρισμένος ο Άρης, που μετρά τρεις σερί νίκες, δεν υπάρχει όμως βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Άρης: Έλειψαν και παραμένουν ερωτηματικό ο στόπερ, Φαμπιάνο (21/2), και ο μεσοεπιθετικός, Πέρεθ (22/0).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Αμφίβολοι παραμένουν ο πολύτιμος χαφ, Κωστή (25/5), και ο εξτρέμ, Λαγιούς (22/4), εξέτισε ο μέσος, Λαμαράνα (16/0).

17.00 ΟΦΗ – Βόλος

Ακόμη ένα παιχνίδι που διεξάγεται για τυπικούς λόγους. Το καλό είναι πως και για τους δύο το μαρτύριο τελειώνει. Ο ΟΦΗ έχασε και τα τρία παιχνίδια που έδωσε μετά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο Βόλος είναι απίστευτο αλλά το 2026 κέρδισε μόνο τον ΠΑΟΚ. Στοιχηματικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον.

ΟΦΗ:Τιμωρημένος ο μέσος, Καραχάλιος (23/1), τραυματίας ο μπακ, Γκονζάλεθ (18/1).

Βόλος: Τραυματίας ο μέσος, Τσοκάνης (10/0), λείπει ο στόπερ, Κάργας (25/1).

19.30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Κεκλεισμένων των θυρών. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα άθλιο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, το τελικό 1-0 είναι τιμητικό και δεν δείχνει την πραγματική εικόνα του αγώνα. Η αλλαγή συστήματος σε 4-4-2, δεν βοήθησε τους παίκτες του Μπενίτεθ να είναι δημιουργικοί. Ο ΠΑΟΚ έχει το κίνητρο, όμως οι παίκτες του Λουτσέσκου είναι σε άθλια αγωνιστική κατάσταση.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίσει στην Λεωφόρο να μην νικήσει ο Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφεια για να βγει δεύτερος. Oι παίκτες του Λουτσέσκου είναι σε προβληματική αγωνιστική κατάσταση, ο Παναθηναϊκός δεν έχει δημιουργία, ποντάρισμα στο under 2,5 στο 1,80.

Παναθηναϊκός: Πολλές ξανά οι απουσίες, πιο φρέσκες, Ίνγκασον (15/0), Πελίστρι (8/0), Μπακασέτας (22/5), Ρενάτο (13/1).

ΠΑΟΚ: Εξέτισε ο Ζαφείρης (15/0), με πρόβλημα αποχώρησε ο Μεϊτέ (22/0).

19.30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ κερδίσει στη Λεωφόρο ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί

«διπλό» στη Φιλαδέλφεια για να πάρει τη δεύτερη θέση. Εύκολο δεν είναι η ΑΕΚ είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση και δεν έχει σκοπό να τελειώσει μία πανυγηρική χρονιά με ήττα.

Την περασμένη Τετάρτη ήταν σοβαροί οι παίκτες του Νίκολιτς στην Τούμπα και πήραν την ισοπαλία. Δεν βρίσκω λογική στις τιμές φαβοριτισμού στον Ολυμπιακό. Το 1ΧΔ στο 1,67.

ΑΕΚ: Χωρίς προβλήματα ξανά, ανακοινώνει την ανανέωση του Γκατσίνοβιτς.

Ολυμπιακός: Αμφίβολοι οι Ποντένσε (20/2) και Έσε (25/0).