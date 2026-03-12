Ο άνθρωπος της επόμενης ημέρας για την Μονακό και εκείνος που θα κοουτσάρει κόντρα στον Ολυμπιακό , αποτέλεσε την… πέτρα – άθελά του – για μία καλοκαιρινή ένταση του Σπανούλη.

Η ζωή στο μπασκετικό Μονακό που προσπαθεί να επιβιώσει των δυσκολιών που έχει φέρει το οικονομικό ban και η αδυναμία μεταγραφών, συνεχίζεται δίχως τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής ομάδας έκανε μερικές εβδομάδες υπομονή όμως οι συνθήκες δεν άλλαξαν. Τα συμφωνηθέντα διαφοροποιήθηκαν, οι εγγυήσεις δεν δόθηκαν – και πως να δοθούν αφού το τούνελ μοιάζει σκοτεινό ως προς την επόμενη μέρα του – κι έτσι οι δρόμοι του με την πρώτη του προπονητική απόπειρα σε επίπεδο Euroleague χώρισαν.

Στο Μονακό ψάχνουν ένα… κλαρί για να πιαστούν αγωνιστικά, αναζητούν την επιβίωση. Σε τέτοια κατάσταση βρίσκει ο Ολυμπιακός την «Roca» το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στο Πριγκιπάτο, σε καθόλα επικίνδυνη όμως φάση.

Και η ζωή εκεί συνεχίζεται. Παρότι οι Γάλλοι έφερναν τον Ουκρανό κόουτς Σεργκέι Γκλαντίρ, μέλος του τεχνικού επιτελείου και συμπατριώτης ιθυνόντων της ομάδας όπως ο GM, εν τέλει και σύμφωνα με το BeBasket, εκείνος που θα καθίσει στο πόδι του Σπανούλη στο πρώτο ευρωπαϊκό ματς είναι ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι. Ο Γεωργιανός προπονητής ο οποίος μάλιστα θήτευσε για λίγα ματς ως head coach και πριν την έλευση του «V-Span» στον πάγκο της Μονακό, μετά την απομάκρυνση του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Η μεγάλη ελπίδα του Γεωργιανού μπάσκετ, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τις τύχες της Εθνικής ομάδας της πατρίδας του όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου για τον Αλεξάνταρ Ντζίκιτς.

Πριν από μερικούς μήνες μάλιστα και δίχως να εμπλακεί ο ίδιος ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι, αποτέλεσε την αφορμή για να εκνευριστεί ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του στη Μονακό. Στη συνέντευξη Τύπου του ιστορικού ματς της Εθνικής Ελλάδος με την αντίστοιχη της Κύπρου, ο Έλληνας τεχνικός ρωτήθηκε από Γεωργιανό δημοσιογράφο αναφορικά με την απουσία του analytics specialist από τον πάγκο της Εθνικής Γεωργίας στο Ευρωμπάσκετ, με τον Βασίλη Σπανούλη να θεωρεί το περιεχόμενο της ερώτησης προβκατόρικο και «εκτός μπάσκετ».

Μερικές ώρες αργότερα οι Betarades που ακολούθησαν την Εθνική ομάδα σε Κύπρο και Ρίγα, έπιασαν τον Γεωργιανό δημοσιογράφο επί χρόνια ανταποκριτής της «σπυριάρας», ο οποίος τόνισε ότι απλώς ήθελε να δώσει απάντηση σε ερωτήματα που είχαν γεννηθεί στους συμπατριώτης του, μιας και ο Μαρκοϊσβίλι χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από όλους τους φαν του μπάσκετ στην Γεωργία.