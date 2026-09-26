Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Stoiximan Super Cup, στάθηκε στο τι θέλει να βελτιώσει απ’ την εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ (26/09, 93-80).

Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Stoiximan Super Cup. Οι «ερυθρόλευκοι», χωρίς να πατήσουν το «γκάζι» ιδιαίτερα κέρδισαν την ΑΕΚ με 93-80 (26/09) και θα προσπαθήσουν να κατακτήσουν τον πρώτο τους τίτλο στη σεζόν.

Σε μία αναμέτρηση που ο Ντόντα Χολ «έλαμψε» με 19 πόντους, ενώ πάρα πολύ κοντά του ήταν και ο Ζαν Μοντέρο.

Ο Δομινικανός γκαρντ, όταν η «Ένωση» είχε πλησιάσει στο σκορ στα τελευταία λεπτά πήρε το «όπλο» και του και έβαλε «τέλος» στα όνειρα της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο τελικός του απολογισμός ήταν οι 19 πόντοι, με τρία ριμπάουντ, αλλά και πέντε ασίστ. Παρά την πρόκριση ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε παράπονα από την εμφάνιση των παικτών του.

Πιο συγκεκριμένα, στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου στάθηκε στα πολλά λάθη που έγιναν, αλλά και τις κατοχές που έδωσε ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ.

Ένα στοιχείο που όπως τόνισε θέλει να το βελτιώσει στις επόμενα ματς των Πειραιωτών.

Αναλυτικά, τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Μία αγκαλιά στην οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλο που είναι μεγάλη απώλεια. Εμείς κάναμε 18 λάθη και δώσαμε κατοχές στην ΑΕΚ. Δεν με αφήνει ευχαριστημένο. Έχει να κάνει με τη σοβαρότητα κάποιων παικτών. Πρέπει να παύσει η δικαιολογία ότι δεν είχαμε προπόνηση».

Για την ταχύτητα στην επίθεση:

«Το να παίζουμε πιο γρήγορα σημαίνει ότι έχουμε παίκτες που είναι καλοί σε αυτό. Το να είμαστε καλοί στο 5-5 θέλει μεγάλη ομοιογένεια. Πρέπει να παίξουμε διαφορετικά πλέον και πιο γρήγορα. Νιώθουμε ότι έχουμε την ικανότητα να σκοράρουμε πολλούς πόντους χωρίς αξιοσημείωτα ποσοστά. Πρέπει να δούμε τις συνθήκες. Τα λάθη είναι περισσότερα όταν είσαι στατικός, αλλά θα προσπαθήσουμε να τα βελτιώσουμε».

Για το άδειο γήπεδο:

«Θα ήθελα να έχει κόσμο το γήπεδο για να μην ακούνε και τι λέμε στον πάγκο. Είναι θέμα της ελληνικής κοινωνίας. Δεν το βλέπουμε πρώτη φορά αυτό».