Η ανησυχία που προκλήθηκε μετά το διεθνές τουρνουά στη Ρόδο, οδήγησε τον ΕΣΑΚΕ σε συνεννοήση με τις ομάδες να αποφύγουν την επιλογή του Νησιού των Ιπποτών.

Ρεπορτάζ: Σωτήρης Βετάκης

Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή του Super Cup στο Νησί της Ρόδου και η διοργανώτρια αρχή (ΕΣΑΚΕ) αποφάσισε, να απορρίψει την Ρόδο ως τόπο διεξαγωγής του τουρνουά. Εκεί όπου δίνεται το πρώτο – εντός των τειχών πλέον – τρόπαιο της σεζόν.

Τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας τα οποία εμφανίστηκαν στις ομάδες (ΑΕΚ και Παναθηναϊκός) στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά στη Ρόδο, οδήγησαν τον ΕΣΑΚΕ να συναποφασίσει μαζί με τις ομάδες να μην διεξαχθεί το Super Cup στο «σμαραγδένιο νησί».

Τα ζητήματα που προέκυψαν δημιούργησαν έντονη ανησυχία τις τελευταίες ώρες στις τάξεις των ομάδων (ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ), η οποία και εισακούστηκε από τον ΕΣΑΚΕ.

Τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που προέκυψαν από το ξενοδοχείο διαμονής των ομάδων και τα οποία κουβάλησαν οι δύο αθηναϊκές ομάδες στη βάση τους, με την «Ένωση» να πλήττεται και σε επίπεδο παικτών με 7 μάλιστα κρούσματα, οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση.

Η λίγκα εξετάζει πλέον τις εναλλακτικές για τη διεξαγωγή του Super Cup και άμεσα θα προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται πως η Ρόδος είχε φιλοξενήσει τις 4 τελευταίες εκδόσεις του τουρνουά από το 2022 μέχρι το 2025 και είχε οριστεί ως τόπος και για τη φετινή διοργάνωση.