O Τσέντι Όσμαν «ξέρανε» τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ (26/09, 82-84) «έσπασε» το δίπολο «αιωνίων» στο Super Cup!

Η πρώτη «έκπληξη» από τον ΠΑΟΚ είναι γεγονός! Οι Θεσσαλονικείς «ξέραναν» τον Παναθηναϊκό (26/09, 82-84) με buzzer-beater του Τσέντι Όσμαν και προκρίθηκαν στον τελικό του Stoiximan Super Cup.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι από την αρχή είχε δείξει πως θα είναι πολύ ανταγωνιστική και είχε το «κεφάλι», για ένα μεγάλο μέρος του ματς.

Στο τέλος οι «πράσινοι» επέστρεψαν έκαναν την ανατροπή, με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να πετυχαίνει μεγάλα τρίποντα. Ωστόσο ο Τσέντι Όσμαν «πλήγωσε» την πρώην ομάδα του και την «έστειλε» στον τελικό με τον Ολυμπιακό (27/09, 20:00)!

Στην πρώτη φορά που ο δίπολος «αιωνίων» δεν υπάρχει στο «μεγάλο ραντεβού», εφόσον και οι δύο παίζουν στα ημιτελικά!

Κι όμως, αφού ο ΠΑΟΚ κατάφερε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. To 1986, το 2020, το 2021, αλλά και το 2025 φεύγουν από τη συζήτηση, για διαφορετικούς λόγους.

Στο πρώτο χρονικά Super Cup που έγινε ποτέ δεν είχαμε ημιτελικά, καθώς ο πρωταθλητής Άρης έπαιξε κόντρα στον Κυπελλούχο Παναθηναϊκό, με τους Θεσσαλονικείς να κερδίζουν.

Τις επόμενες δύο χρονιές ο Ολυμπιακός απουσίαζε από τη διοργάνωση, αφού ήταν στην Α2, με τον Προμηθέα Πατρών και τον Παναθηναϊκό να παίρνουν από ένα τρόπαιο.

Την περασμένη σεζόν το «τριφύλλι» δεν είχε δηλώσει «παρών», λόγω του επιβαρυμένου προγράμματος, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει τον τίτλο.

Το 2022 έως και το 2024 είχαμε ντέρμπι «αιωνίων» στους τελικούς, αφού ποτέ δεν «έσπασε» το συγκεκριμένο δίπολο.

Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ έγινε η πρώτη ομάδα που έκανε το «μπαμ» και απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και πλέον έχει μπροστά του μία τεράστια «πρόκληση»!