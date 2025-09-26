Έφτασε η ώρα για τον πρώτο τίτλο της σεζόν, ως είθισται στη Ρόδο. Super Cup No7 χωρίς Παναθηναϊκό για πρώτη φορά.

Ο Εργκίν Αταμάν, στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει την αξία του Super Cup το είχε παρομοιάσει με Beach Cup από την Κρήτη, πριν τον τελικό Κυπέλλου κόντρα στον «αιώνιο αντίπαλό» του. Μία διοργάνωση που αναβίωσε εν μέσω Covid-19, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την επιστροφή στα γήπεδα και τη δράση.

Από τότε δεν έχει αλλάξει και τόσο η μορφή της, ούτε ο τόπος στον οποίο διεξάγεται κατά κόρον. Πρώτη κούπα της σεζόν σημαίνει Ρόδος, Super Cup σημαίνει «Νησί των Ιπποτών». Για μία ακόμα σεζόν, οι 4 κορυφαίες ομάδες της περσινής κατάτακης της Stoiximan GBL, πήραν το (ίδιο) αεροπλάνο για τη Ρόδο όπου το διήμερο 26-27/9, θα δοθεί το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.

Μία ευκαιρία για τα αουτσάιντερ να στείλουν μήνυμα και να ζεστάνουν τον κόσμο τους. Ένας θεσμός που οι ισχυροί έχουν λίγα να κερδίσουν αν επιβεβαιώσουν τον τίτλο των φαβορί που σέρνουν και περισσότερα – αλλά όχι πολλά λόγω βαρύτητας και διάρκειας της σεζόν – να χάσουν αν πέσουν θύμα έκπληξης.

Η 7η έκδοση του Super Cup έχει την ιδιομορφία της απουσίας του Παναθηναϊκού (και του come back της ΑΕΚ), αφού οι «πράσινοι» επέλεξαν να μην αποδεχθούν την πρόσκληση, ακολουθώντας τον προγραμματισμό τους όπως τον είχαν σχεδιάσει. Επιστροφή και των δύο γκρουπ από την Αυστραλία την Πέμπτη (25/9), Media Day για την Ευρωλίγκα (26/9) και λίγες ημέρες προπονήσεων πριν την επίσημη έναρξη της σεζόν (30/9 με Μπάγερν στο ΟΑΚΑ).

Και μπορεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας από την αίθουσα αναχωρήσεων του Ελ. Βενιζέλος να τόνισε μεταξύ άλλων πως δεν έχει «το έχω σκεφτεί καθόλου για να είναι ειλικρινής», αναφορικά με την (μη) παρουσία του Παναθηναϊκού την οποία θα ήθελαν περισσότερο τα Media λόγω μεγαλύτερου ενδιαφέροντος, εντούτοις το γεγονός αυτό καθ΄ αυτό μειώνει την όποια αίγλη διαθέτει η εν λόγω διοργάνωση.

Το στοιχείο που «δεν συγχωρείται» και το… άκυρο του Μπαρτζώκα Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει για τη Ρόδο και το Super Cup και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το στοιχείο που θέλει να δει από την ομάδα του, στα πρώτα επίσημα ματς.

Όπως και να ‘χει, ο πρώτος τίτλος της σεζόν θα έχει βρει κάτοχο σε λιγότερο από 2μιση μέρες και το γεγονός αυτό έχει τη δική του σημασία. Βέβαια αν και το μάτι – στο ελληνικό μπάσκετ – έχει συνηθίσει να βλέπει «κόκκινους» και «πράσινους» να αγωνίζονται με φόντο την κούπα τα τελευταία πολλά χρόνια, δεν πρέπει να «σκάψει» κανείς και τόσο αρχαία για να βρει την τελευταία φορά που δεν υπήρχε ταυτόχρονη παρουσία Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Την διετία 2020 και 2021, οι Πειραώτες απείχαν από τον θεσμό καθώς δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν. Την πρώτη χρονιά της επιστροφής του αφούθ βρίσκονταν στην Α2 μετά την απόφαση που είχαν λάβει και τη δεύτερη αφού μόλις είχαν επιστρέψει εκ νέου στα «σαλόνια».

Ένας ποικιλόμορφος θεσμός αφού στις έξι προηγούμενες φορές που διεξήχθη, τέσσερες διαφορετικές ομάδες πανηγύρισαν το τρόπαιο. Η αρχή είχε γίνει το μακρινό 1986 από τον «Αυτοκράτορα» τότε Άρη, σε διπλούς τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Τρόπαιο που αναγνωρίστηκε, αποκαθιστώντας έτσι την τάξη, πολλά χρόνια αργότερα.

Το 2020 ο Προμηθέας Πατρών είχε κάνει το… μπαμ ενώ το 2021, ο Παναθηναϊκός το είχε κατακτήσει παρατείνοντας το σερί των αγωνιστικών περιόδων με κούπα στις 26 (από το 1996 και έπειτα). Από το 2022 έγινε μονόλογος για τον Ολυμπιακό που φαντάζει ως η επικρατέστερη ομάδα για να κάνει το 4Χ4.