Με βιβλίο στα χέρια έσκασε στο Κλειστό της Καλλιθέας της Ρόδου για τον ημιτελικό του Σούπερ Καπ ο Εβάν Φουρνιέ.

Αποστολή στη Ρόδο: Μάνος Φυρογένης

Σαν τον μαθητή που έχει πάει εκδρομή στο χωριό το τριήμερο και μαθαίνει την ύλη της επόμενης εβδομάδας, εμφανίστηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας της Ρόδου ο Εβάν Φουρνιέ πριν τον ημιτελικό με την Καρδίτσα για την 7η έκδοση του Σούπερ Καπ. Άλλωστε δίνει εκείνος, ο Ολυμπιακός και όλες οι υπόλοιπες Ευρωλιγκάτες… εξετάσεις από βδομάδα μιας και αρχίζει η δράση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Οι «ερυθρόλευκοι» που ανακοίνωσαν την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά το πρωί, μετέβησαν στο «Νησί των Ιπποτών» την Πέμπτη (25/9) για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Και ο Εβάν Φουρνιέ το έριξε στο… διάβασμα. Τι επέλεξε όμως;

«Fascia Training in Application» ο τίτλος του βιβλίου που «καταβρόχθιζε» με… μανία ο Γάλλος άσος, πριν εκείνοι πάρουν θέση για τον δεύτερο χρονικά ημιτελικό (20:30) απέναντι στους Θεσσαλούς.

Σύχρονες μελέτες για την κίνηση του ανθρώπινου σώματος. Συνεντεύξεις ουσιαστικά έξπρερ του είδους, παρουσιάζοντας την επιστήμη της εκγύμνασης. Ένα… επαναστατικό βιβλίο γεμάτο με πρακτικές αρχές και τεχνικές για τη βελτίωση της απόδοσης και τη μείωση των τραυματισμών.

Με λίγα λόγια και όπως σημειώνεται στην περιγραφή αυτού, ο Εβάν Φουρνιέ μαθαίνει πως χτίζονται ακλόνητοι και ανίκητοι αθλητές. Ο σταρ της ομάδας του Λιμανιού δουλεύει ποικιλοτρόπως όπως φαίνεται και εκτός παρκέ για να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος και προετοιμασμένος φαίνεται ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2025-26. Με την επιθυμία να ζήσει ακόμα πιο δυνατές στιγμές με τον Ολυμπιακό.