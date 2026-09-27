Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Stoiximan Super Cup και μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε ένα επικό σχόλιο, για την εμφάνιση του Ζαν Μοντέρο.

Το Stoiximan Super Cup κατέληξε στα ίδια χέρια, για πέμπτη συνεχόμενη φορά. Ο Ολυμπιακός αν και δυσκολεύτηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ (27/09, 101-96), βρήκε τις λύσεις στο φινάλε και πήρε τη νίκη.

Σε μία αναμέτρηση που οι Ζαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ βγήκαν μπροστά και έκαναν τη διαφορά.

Ο πρώτος, αν και είναι μόλις λίγες εβδομάδες στους Πειραιώτες έχει δείξει ήδη μερικά δείγματα του ταλέντου του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στην κάμερα του ΣΚΑΙ ρωτήθηκε για την κατάσταση του Δομινικανού γκαρντ, που έχει εξαιρετική εικόνα.

Και τότε, ο Έλληνας τεχνικός κατέληξε σε μία επική ατάκα, αναφέροντας πως: «οι καλοί παίκτες δεν θέλουν χρόνο προσαρμογής».

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Προφανώς είναι νωρίς στη χρονιά. Δεν ήμασταν συμπαγείς αμυντικά σε όλο το παιχνίδι. Είχαμε τη διαφορά κοντά στους 20 πόντους και πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε καλύτερα τέτοιες καταστάσεις. Εκτός από το ταλέντο, σκοράραμε με παίκτες που δεν έχουν ακόμη ποσοστά. Το μομέντουμ στο τέλος δεν ήταν υπέρ μας και δεν διαχειριστήκαμε το ματς όπως έπρεπε.

Ήταν μία ακόμη κατάκτηση τίτλου. Ο Ολυμπιακός πρέπει, αν κερδίζει, να κερδίζει τίτλους.

Εμείς έχουμε περιορισμένο ρόστερ όσον αφορά τους ψηλούς, γι’ αυτό και πήγαμε σε κάποια δοκιμαστικά σχήματα. Για αρκετή ώρα παίξαμε στο “5” με τον Εντάιγ και δεν μπορέσαμε να ξεκουράσουμε τους άλλους. Όμως, το γεγονός ότι βάλαμε 101 πόντους αυτή την εποχή δείχνει ότι έχουμε μεγάλη ικανότητα».

Για τον Ζαν Μοντέρο:

«Τι να εγκλιματιστεί ο Μοντέρο… Εδώ ελέγχει την ομάδα πλήρως. Οι καλοί παίκτες δεν χρειάζονται εγκλιματισμό ούτε χρόνο προσαρμογής».