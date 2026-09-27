Ολυμπιακός και Super Cup έχουν «ταιριάξει» τέλεια, καθώς οι Πειραιώτες όποτε δηλώνουν «παρών», έχουν φύγει χωρίς «γρατζουνιά»!

Ακόμα ένας τελικός για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες, μετά την ήττα τους στο Super Cup της Euroleague, έχουν ξανά την ευκαιρία για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Αυτή τη φορά στο Stoiximan Super Cup, όπου θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ (27/09, 20:00), στη μεγάλη «έκπληξη» της διοργάνωσης.

Πότε ήταν η τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ διεκδίκησε κάποιον τίτλο στην Ελλάδα; (video) Ο ΠΑΟΚ είναι αντιμέτωπος με μία από τις μεγαλύτερες «προκλήσεις» της σύγχρονης ιστορίας του, μιας και είναι στον τελικό του Stoiximan Super Cup. Πότε είχε φτάσει ξανά τόσο κοντά σε έναν εγχώριο τίτλο;

Σε μία διοργάνωση που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παίρνει «άριστα». Κι αυτό, γιατί όποτε δηλώνει «παρών» ποτέ της δεν έχει κάνει λάθος, ούτε στα ημιτελικά, ούτε στο «μεγάλο ραντεβού».

Το Super Cup «συστήθηκε» στην Ελλάδα -με την τωρινή του μορφή- το 2020. Στις πρώτες δύο «εκδόσεις» ο Ολυμπιακός απουσίαζε, αφού ήταν στην Α2 του ελληνικού μπάσκετ.

Από τότε «τρέχει» ένα εξαιρετικό σερί, καθώς δεν έχει ούτε μία ήττα στη διοργάνωση.

Το 2022, το 2023, αλλά και το 2024 οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν από τους ημιτελικούς και είχαν απέναντί τους τον Παναθηναϊκό στον τελικό.

Και στις τρεις περιπτώσεις έφτασαν στην κατάκτηση του πρώτου χρονικά τροπαίου στη σεζόν.

Την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά ο Ολυμπιακός ήταν από την αρχή το μεγάλο φαβορί, για να πάρει τον τίτλο.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στο τουρνουά, λόγω του επιβαρυμένου του προγράμματος, γι’ αυτό και στο τουρνουά ήταν μαζί με τους Πειραιώτες οι Προμηθέας Πατρών, Καρδίτσα και ΑΕΚ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «επιβεβαίωσε» τον τίτλο της και κατέκτησε το τέταρτο σερί τίτλο. Και πλέον, έχει έναν νέο αντίπαλο στον τελικό.

Για πρώτη φορά θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και μένει να φανεί αν θα συνεχίστει τις επόμενες ώρες ή αυτό θα «σπάσει».