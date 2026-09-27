Ο ΠΑΟΚ είναι αντιμέτωπος με μία από τις μεγαλύτερες «προκλήσεις» της σύγχρονης ιστορίας του, μιας και είναι στον τελικό του Stoiximan Super Cup. Πότε είχε φτάσει ξανά τόσο κοντά σε έναν εγχώριο τίτλο;

Ο ΠΑΟΚ έριξε την πρώτη «βόμβα» της σεζόν. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι φώναξε για τα καλά «παρών», αφού απέκλεισε τον Παναθηναϊκό (26/09, 82-84) στο Stoiximan Super Cup.

Σε ένα ματς που ο Τσέντι Όσμαν «ξέρανε» την πρώην ομάδα του, με ένα buzzer-beater και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Οι κινήσεις του «Δικεφάλου του Βορρά» είχαν «προαναγγείλει» ότι θα μιλάμε για έναν σύλλογο, που θα προσπαθήσει να «ζορίσει» τους δύο «αιωνίους».

Και το κατάφερε με το… καλησπέρα στη νέα σεζόν και πλέον απέχει ένα ματς από το να κατακτήσει έναν τίτλο! Κάτι που έχει να συμβεί πολλά χρόνια και στη Θεσσαλονίκη το περιμένουν με ανυπομονησία.

Ο τελευταίος εγχώριος τίτλος και η τελευταία προσπάθεια

Πότε ξανά ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει κοντά στη διεκδίκηση ενός τίτλου; Δεν θα πρέπει να «ταξιδέψουμε» πολλά χρόνια πίσω.

Το 2019 οι Θεσσαλονικείς είχαν φτάσει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, αφού ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συναντήθηκαν στα ημιτελικά.

Ωστόσο, οι Πειραιώτες πήραν την απόφαση να μην «κατεβούν» και η πρόκριση πήγε αυτόματα στους «πράσινους».

Στον τελικό ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ανταγωνιστικός, αλλά το τρόπαιο πήγε στην Αθήνα, με το «τριφύλλι» να κερδίζει με 79-73.

Αν θέλουμε να βρούμε την τελευταία φορά που οι Θεσσαλονικείς πήγαν στην πηγή και ήπιαν νερό θα πρέπει να ανοίξουμε το «χρονοντούλαπο» των αναμνήσεων.

Θα μείνουμε στην ίδια διοργάνωση, αλλά θα πάμε στη σεζόν 1998-99. Τότε, είχαμε ντέρμπι «Δικεφάλων» στον τελικό του Κυπέλλου, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει με 71-54!

Σε ένα ματς που πρωταγωνίστησαν οι Φράνκι Κινγκ και Ουόλτερ Μπέρι, αφού μαζί είχαν τους 40 πόντους της ομάδας τους.

Στο σήμερα οι Θεσσαλονικείς απέχουν ξανά ένα ματς από έναν εγχώριο τίτλο. Όμως, για να τα καταφέρουν θα πρέπει μετά τον Παναθηναϊκό, να κερδίσουν και τον Ολυμπιακό (27/09, 20:00).