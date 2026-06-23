Οι Μαϊάμι Χιτ έμοιαζαν με θελκτικό πακέτο και για έναν ακόμα λόγο στην περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Έπειτα από 13 χρόνια κοινής πορείας, αφοσίωσης και ενός επιτυχημένου και για τις δύο πλευρές κύκλου, η συμβίωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς ολοκληρώθηκε τις τελευταίες ώρες, αν και τυπικά η… σφραγίδα θα μπει στις αρχές του Ιούλη.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ που στήριξε το όλο εγχείρημα των Μιλγουόκι Μπακς με κάθε κόστος και ανταπέδωσε καλύτερα και του αναμενομένου την εμπιστοσύνη που έδειξαν τα «ελάφια» σε έναν άγουρο πιτσιρίκο από τα Σεπόλια το μακρινό 2013, αλλάζει γειτονιά.

Οι Μαϊάμι Χιτ αποτελούν τον προορισμό ενός τρομερά ανταγωνιστικού παίκτη που θα κυνηγήσει με το σύνολο του Σποέλστρα ένα ακόμα δαχτυλίδι.

Η ομάδα της Φλόριντα αποδείχθηκε πως διέθετε ένα ελκυστικό πακέτο για να προσφέρει στους Μπακς ούτως ώστε να δεχθούν να αποχωριστούν το σπουδαιότερο περιουσιακό τους στοιχείο ενώ από την άλλη η όλη φάση «έψησε» και τον πρωταγωνιστή της ιστορίας Γιάννη Αντετοκούνμπο για την καινούργια πρόκληση.

Και κακά τα ψέματα, πέρα από τη δυναμική, τον ικανότατο Έρικ Σποέλστρα και το όποιο πρότζεκτ παρουσίασαν στον Έλληνα αστέρα οι Χιτ, ρόλο στην περίπτωσή του έπαιξε και το στρατηγικό πλεονέκτημα που έχουν να επιδείξουν. Και αυτό έχει να κάνει με εξωαγωνιστικούς παράγοντες.

Το περιεχόμενο της ανταλλαγής του Αντετοκούνμπο «έδειξε» αυτά που τον απομάκρυναν από τους Μπακς Ο κύκλος μιας λαμπρής εποχής έκλεισε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μπακς με την ανταλλαγή του να αποτελεί μια «μικρογραφία» της ρήξης του με τα «ελάφια».

Στην πολιτεία της Φλόριντα, όπου εδρεύουν οι Χιτ και οι Μάτζικ στον «θαυμαστό κόσμο» του NBA, δεν υπάρχει κανένας φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. Γεγονός που σημαίνει πως αυξάνονται κατά πολύ οι μέρες καταβολής της όποιας – μηδενικής εν προκειμένω – φορολογίας στην εκάστοτε Πολιτεία.

Στις ΗΠΑ ανάλογα με την τοποθεσία – και τη νομοθεσία – που εργάζεται και διαμένει ο κάθε πολίτης (προπονήσεις ή αγώνες), προκύπτει και το συνολικό άθροισμα.

Χαμηλότερη ή μηδενική φορολογία μεταφράζεται σε περισσότερα μηδενικά στην τράπεζα αφού οι παίκτες από το συμβόλαιο που υπογράφουν με κάθε ομάδα, καλούνται να πληρώνουν τους φόρους τους. Και η Φλόριντα αποτελεί μία πολύ καλή επιλογή όπως και το Ντάλας για παράδειγμα όπου ισχύει η ίδια τιμολογιακή πολιτική.