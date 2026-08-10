Ο Σκότι Πίπεν τράβηξε για ακόμα μία φορά τα βλέμματα, με όσα είπε για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Σκότι Πίπεν, για άλλη μια φορά, προχώρησε σε δηλώσεις που θα συζητηθούν.

Μιλώντας σε podcast, τόνισε πως θεωρεί τον εαυτό του πιο πετυχημένο από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς σε ομαδικό επίπεδο, ενώ παράλληλα είπε πως ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα κοντά με τον Μάικλ Τζόρνταν.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Πίπεν:

Για τον ΛεΜπρόν: «Σε επίπεδο ομαδικών διακρίσεων είμαι πιο πετυχημένος από τον ΛεΜπρόν. Εγώ έχω έξι δαχτυλίδια. Θες ατομικές διακρίσεις ή πρωταθλήματα; Γιατί εγώ δεν τα κυνήγησα τα δικά μου. Δεν χρειάστηκε να πηδάω από ομάδα σε ομάδα για να παίρνω πρωταθλήματα. Κέρδισα και μόνος μου».

Για τη σχέση του με τον Τζόρνταν: «Σπουδαίος συμπαίκτης, αλλά ποτέ δεν ήμασταν καλοί φίλοι. Ποτέ δεν παίξαμε γκολφ μαζί, ούτε ποτέ πήγαμε οι δυο μας για φαγητό. Δεν περνούσαμε πολύ καιρό μαζί εκτός μπάσκετ».