Ο κύκλος μιας λαμπρής εποχής έκλεισε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μπακς με την ανταλλαγή του να αποτελεί μια «μικρογραφία» της ρήξης του με τα «ελάφια».

Αλίμονο αν ισχυριστεί κανείς πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν στήριξε με όλο του το «είναι» τον οργανισμό των Μιλγουόκι Μπακς. Όχι πως δεν κέρδισε κι εκείνος πράγματα από την στάση των Μπακς πολλώ δε μάλλον μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος πλην όμως το «δούναι και λαβείν» των δύο πλευρών είχε ατονίσει αρκετά τα τελευταία χρόνια ως προς την αμφίδρομη φύση του. Και αυτό είναι που… έσπρωξε τον Γιάννη εκτός Μπακς.

Τις πρώτες πρωϊνές – για την Ευρώπη – ώρες της Τρίτης (23/6), η διαφαινόμενη είδηση της ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο «έσκασε» από τη νάλλη πλευρά του ωκεανού, συνοδευόμενη από τα περιουσιακά στοιχεία που της μετακίνησής του στη Φλόριντ. Και το περιεχόμενο αυτών «φανερώνει» και το ποιόν της ρήξης.

Αν και στο… κάτω κάτω της γραφής, αυτές που μένουν και διαρκούν είναι οι γεμάτες χαρά στιγμές.

Οι Μπακς λοιπόν έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις, τρεις επιλογές πρώτου γύρου (συμπεριλαμβανομένης της 13ης), 1 swap και 1 επιλογή δεύτερου γύρου όπως ανέφερε ο Σαράνια. Δείγμα αντιπροσωπευτικό της αξίας και της προσφοράς του στο σύλλογο;

Ο Greek Freak τα κατέκτησε ΟΛΑ με τους Μπακς. Πρωταθλητής και MVP των Τελικών το 2021, Κυπελλούχος και MVP του NBA Cup το 2024, back-to-back πολυτιμότερος το 2019 και το 2020, καλύτερος αμυντικός για το 2020, Χ10 All-Star, X5 μέλος της κορυφαίας αμυντικής πεντάδας της σεζόν, μέλος της NBA 75th Anniversary Team και πρώτος όλων σε πόντους, ασίστ, ριμπάουντ και μπλοκ στην ιστορία του οργανισμού των «ελαφιών».

Ποιος είναι ο «τελευταίος των Μοϊκανών» μετά την ανταλλαγή του Γιάννη στους Χιτ; Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για trade στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, συνιστώντας ταυτοχρόνως και την αποδυνώμωση του «κύκλου» των ρομαντικών.

Δεν αρκούν όλα αυτά; Κι όμως μάλλον δεν αρκούσαν για τα «ελάφια» που δεν έδειξαν στην πράξη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021 και έπειτα, τις υποσχέσεις που έδιναν στον Γιάννη για θωράκιση γύρω του.

Εξαίρεση στην όλη φιλοσοφία που «πλήγωσε» τον Γιάννη αφού δεν περιτριγυριζόταν από κομμάτια ικανά να διεκδικήσει ξανά κάτι μεγάλο σε συλλογικό επίπεδο, ήταν η ατυχία με τον Λίλαρντ που οι τραυματισμοί δεν άφησαν το «τι θα γινόταν αν», να διαλευκανθεί.

Κάθε καλοκαίρι η πιάτσα βούιζε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την ανάγκη να… αλλάξει γειτονιά για να διεκδικήσει κι άλλο δαχτυλίδι, εκείνος όμως εκεί. Βράχος και στρατιώτης της ομάδας που τον πίστεψε και τον ανέδειξε.

Κάθε καλοκαίρι λάμβανε τις εγγυήσεις, αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και έτσι πέρασαν πέντε χρόνια ελεύθερης πτώσης. Φρούδες διαβεβαιώσεις που έβαλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε σκέψεις. Και ιδού το αποτέλεσμα.