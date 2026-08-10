Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά κλήθηκε να διαλέξει έναν Γάλλο συμπαίκτη του για να φέρει στους Σπερς και βρήκε την απάντηση στον Εβάν Φουρνιέ.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά δεν έκρυψε τον σεβασμό που «τρέφει» για τον Εβάν Φουρνιέ.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε, κλήθηκε να επιλέξει έναν συμπαίκτη του από την Εθνική Γαλλίας, τον οποίο θα έφερνε στο πλευρό του στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο «Γουέμπι», λοιπόν, επέλεξε σε αυτήν την ερώτηση τον Γάλλο σταρ του Ολυμπιακού. «O πρώτος που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Εβάν Φουρνιέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γουεμπανιαμά.

Quick fire Q&A with Victor Wembanyama!



🇫🇷: Do you have LeBron James' phone number?

👽: No.



🇫🇷: I think you can score more than 100 points in a single game. Do you agree with me?

👽: I agree, yeah.



🇫🇷: What's the main thing you worked on the most this summer?

👽: It's…um, I… pic.twitter.com/695CePw6jm — Wemby Alien Era (@WembyAlienEra) August 9, 2026

Αναλυτικά, μερικά από είπε ο Γουεμπανιαμά:

«-Έχεις τον αριθμό τηλεφώνου του ΛεΜπρον Τζέιμς;

”Όχι.”

-Νομίζω ότι μπορείς να σκοράρεις πάνω από 100 πόντους σε ένα μόνο παιχνίδι. Συμφωνείς μαζί μου;

”Ναι, συμφωνώ.”

-Ποιο είναι το κύριο πράγμα στο οποίο δούλεψες περισσότερο αυτό το καλοκαίρι;

”Είναι… ε, δεν μπορώ να σου πω.”

-Ποιος είναι ο πιο αστείος συμπαίκτης σου;

”Θα έλεγα ο Ντίλαν.”

-Πιστεύεις ότι κάποια μέρα θα παίξετε μαζί με τον Όσκαρ (τον αδελφό του) στην ίδια ομάδα;

”Γιατί όχι; Ας πούμε, αρχικά στην εθνική ομάδα της Γαλλίας.”

-Αν μπορούσες να φέρεις έναν Γάλλο συμπαίκτη στους Spurs, ποιον θα διάλεγες;

”Καλή ερώτηση. Ρώτησέ με ξανά αργότερα.”

-Υπάρχει κάποιο «Wemby private story» στο Instagram; Δηλαδή, ανεβάζεις βίντεο από τη ζωή σου, τα μοιράζεσαι με τους φίλους σου και τέτοια;

“Καθόλου. Μόνο στους στενούς μου φίλους απευθείας.”

-Έναν Γάλλο συμπαίκτη που θα ήθελες να φέρεις στους Spurs, λοιπόν;

”Έτσι στα γρήγορα, θα έλεγα τον Εβάν Φουρνιέ».