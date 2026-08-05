Ο Κέβιν Ντουράντ αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!
Ο έμπειρος φόργουορντ ρωτήθηκε σχετικά με τον παίκτη που απολαμβάνει να βλέπει περισσότερο στο παρκέ και δεν δίστασε να επιλέξει τον «Greek Freak».
Γιατί, όμως, ο KD επέλεξε τον Έλληνα διεθνή και τον ξεχωρίζει μεταξύ τόσων παικτών του NBA;
«Ο “Greek Freak” είναι μάλλον ο παίκτης που απολαμβάνω περισσότερο να παρακολουθώ. Πιστεύω ότι ο “Greek Freak” είναι μια πραγματική δύναμη της φύσης και δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Όσο για τις προοπτικές του, θα μπορούσε να γίνει ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών, αν το ήθελε πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό και κάπως τρομακτικό να το σκέφτεσαι, αλλά είναι με διαφορά ο αγαπημένος μου παίκτης για να τον βλέπω να αγωνίζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κέβιν Ντουράντ.