Ο Κέβιν Ντουράντ «έπλεξε» το εγκώμιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αποκαλύπτοντας πως είναι ο παίκτης που λατρεύει να παρακολουθεί.

Ο Κέβιν Ντουράντ αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Ο έμπειρος φόργουορντ ρωτήθηκε σχετικά με τον παίκτη που απολαμβάνει να βλέπει περισσότερο στο παρκέ και δεν δίστασε να επιλέξει τον «Greek Freak».

Γιατί, όμως, ο KD επέλεξε τον Έλληνα διεθνή και τον ξεχωρίζει μεταξύ τόσων παικτών του NBA;

Kevin Durant says Giannis Antetokounmpo is his favorite player to watch in the NBA:



“Greek Freak probably the number 1 guy I like to watch. — Greek Freak I think is a force and I’ve never seen anything like him. His ceiling, he could be the best player to ever play if he really… pic.twitter.com/Ymsm8DBesg — Heat Central (@TheHeatCentral) August 5, 2026

«Ο “Greek Freak” είναι μάλλον ο παίκτης που απολαμβάνω περισσότερο να παρακολουθώ. Πιστεύω ότι ο “Greek Freak” είναι μια πραγματική δύναμη της φύσης και δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Όσο για τις προοπτικές του, θα μπορούσε να γίνει ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών, αν το ήθελε πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό και κάπως τρομακτικό να το σκέφτεσαι, αλλά είναι με διαφορά ο αγαπημένος μου παίκτης για να τον βλέπω να αγωνίζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κέβιν Ντουράντ.