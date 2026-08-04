Ποιος 20χρονος ΄Έλληνας και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, αλλάζει στέγη στο NCAA για να βοηθηθεί;

Ήταν ο μεγάλος άτυχος του περασμένου καλοκαιριού και μαζί του ίσως και η Εθνική Νέων ανδρών που στερήθηκε τις υπηρεσίες του, λίγες ημέρες πριν το πρώτο τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ.

Την τύχη του παρόλα αυτά ο Βενιαμόν Αμπόσι εξακολουθεί να την κυνηγά στην άλλη πλευρά του ωκεανού με τον Ολυμπιακό, στα τμήματα υποδομής του οποίου βρισκόταν μέχρι να κάνει το άλμα για το NCAA, να διατηρεί τον πρώτο λόγο σε περίπρωση επιστροφής του στην Ευρώπη.

Ο γεννημένος το 2006 στο Ηράκλειο της Κρήτης γκαρντ-φόργουορντ, έπειτα από δύο σεζόν στους Σαν Φρανσίσκο Ντονς, ψάχνει την εκτόξευση σε ένα πρόγραμμα που μοιάζει καλύτερο. Από το Σαν Φρανσίσκο λοιπόν στην Καλιφόρνια και το UC Davis, κολέγιο στο οποίο φοίτησαν οι Τι Τζέι Σορτς και Τσίμα Μονέκε με πολλές μάλιστα διακρίσεις.

Ο φόργουορντ του Ερυθρού Αστέρα είχε αναδειχθεί καλύτερος νεοφερμένος στην Big West ενώ οδήγησε και το Πανεπιστήμιο του Αμπόσι πλέον στην πρώτη του παρουσία σε March Madness τουρνουά το 2017 ενώ παίκτης της χρονιάς στην Big West Περιφέρεια βγήκε και ο Τι Τζέι Σορτς πριν κάνει το βήμα για την Ευρώπη, αγωνιζόμενος τη διετία 2017-19 για το UC Davis.

Ο Αμπόσι δεν έχει κατορθώσει στις δύο αυτές πρώτες του σεζόν στο NCAA να κάνει… κρότο, επιδιώκοντας μία αλλαγή που θα έχει θετικότερη επίδραση στο μπάσκετ του και τους αριθμούς του.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο βέβαια διπλασίασε τα στατιστικά του με 5 πόντους κατά μέσο όρο, 4.1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά παιχνίδι στα συνολικά 24 που αγωνίστηκε. Βελτιώνοντας κατά πόλύ το ποσοστό του και στο τρίποντο (πάνω από 40%).