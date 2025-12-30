Η νέα, πολύκροτη διοργάνωση της FIBA σε άμεση συνεργασία με το NBA, έρχεται για να φέρει μία νέα τάξη πραγμάτων στον χώρο της καλαθόσφαιρας.

Η έλευση του NBA με κάποιον τρόπο στην αγορά της Ευρώπης σε συνέχεια της εξάπλωσης σε ολόκληρο τον κόσμο, ήταν ένα χρόνιο πλάνο για την «πορτοκαλί θεά», το οποίο όμως παρέμενε για δεκαετίες στο συρτάρι.

Το κενό που εντόπισε το NBA στη «γηραιά ήπειρο» με τη συμβολή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας φυσικά, έχοντας ως κύριο μέλημα και «διαπραγματευτικό όπλο» την ισότητα και τον σεβασμό του εγχώριου προϊόντος, επίσπευσαν την κατάσταση τους τελευταίους μήνες. Και έτσι, η νέα διοργάνωση από «σφαίρα φαντασίας» και υποθετικό σενάριο, παίρνει σάρκα και οστά.

Τις προηγούμενες ώρες και σύμφωνα με διάφορες αναφορές από ελληνικά Μέσα, μεταξύ αυτών και το SPORT 24, πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση στην Αθήνα με τη δική της σημασία για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Σε αυτή παρευρέθηκαν κάποιοι δημοσιογράφοι μετά από πρόσκληση του CEO του BCL, Πάτρικ Κομνηνού και του Managing Director του NBA σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, Γιώργου Αϊβάζογλου για να απαντήσουν σε ερωτήσεις αναφορικά με το νέο πρότζεκτ.

Και εκεί τέθηκαν επί τάπητος ή αν προτιμάτε ξεκαθαρίστηκαν, οι βασικοί άξονες και οι «γραμμές πορείας» του νέου εγχειρήματος με εναρκτήρια σεζόν το 2027-28.

Πιο συγκεκριμένα κατέστη σαφές από τους ανθρώπους που έχουν υπό την εποπτεία τους τη νέα διοργάνωση και την «τρέχουν» πως θα ξεκινήσει με 16 ομάδες. Οι 12 εξ’ αυτών θα έχουν ΜΟΝΙΜΗ θέση σε αυτή και όχι προσωρινή μέσω κάποιοι ιδιωτικού συμφωνητικού προκαθορισμένης διάρκειας. Αλλά παρουσία εφ’ όρου ζωής.

Ο στόχος του ΝΒΑ Europe είναι η άμεση αύξηση των ομάδων στις 20, με τις υπόλοιπες θέσεις να καλύπτονται από το BCL και τα εγχώρια πρωταθλήματα. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να υπάρχουν και προκριματικά τουρνουά όχι όμως πριν την έναρξη της σεζόν ως είθισται αλλά στη «δύση» της προηγούμενης ώστε να γνωρίζουν οι ομάδες και τη διοργάνωση στην οποία θα παίξουν με τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και συνεπώς να καθορίσουν το μπάτζετ τους, χτίζοντας το αγωνιστικό τους τμήμα, αναλόγως.

Το αγωνιστικό καλεντάρι αναμένεται να είναι ιδιαίτερα φιλικό και όχι πιεσμένο με συνεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις, λόγω της αδιαπραγμάτευτης επιθυμίας για σεβασμό στις εγχώριες λίγκες και τα «παράθυρα» των Εθνικών ομάδων. Άλλωστε βρίσκονται κάτω από την ίδια ομπρέλα.

Ως προς το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ευρωλίγκα, οι δύο άνδρες ξεκαθάρισαν πως δεν αποκλείεται να συμβεί αν και απέχουν… χιλιόμετρα ακόμα ενώ σκοπός είναι τα επόμενα χρόνια, ομάδες από το NBA Europe, να παίρνουν συμμετοχή στο NBA Cup, που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Επίσης και στο πλαίσιο της μπασκετικής παγκοσμιοποίησης, θα επανέλθουν οι διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκές ομάδες και εκείνες από το ΝΒΑ, ενώ ομάδα του «θαυμαστού κόσμου» θα πάρει τη θέση εκείνης από την G-League στο διηπειρωτικό που γίνεται (Intercontinental Cup).

Μεταξύ άλλων, θα εφαρμοστεί salary cup αλλά και μίνιμουμ-προϋπολογισμός για να εξασφαλιστούν οι μισθοί αλλά και ο… ανταγωνισμός, την ίδια ώρα που παραμένει μετέωρο το δίλημα Final Four ή playoffs/σειρές για την ανάδειξη του πρωταθλητή.

Head του όλου πρότζεκτ θα υπάρχει όπως στο ΝΒΑ ο κομισάριος ενώ αγορές από την Αραβία και τη Μέση Ανατολή δεν θα συμμετάσχουν αγωνιστικά. Σκοπός της νέας διοργάνωσης και τον ανθρώπων της, είναι να «συμπεριλάβει» νέες αγορές στην Ευρώπη από μεγάλες πληθυσμιακά χώρες (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία) και πανίσχυρα brand ποδοσφαιρικού υπόβαθρου, χωρίς όμως να αποκλείει το… δικαίωμα στο όνειρο. Μικρότερες χώρες/πόλεις που έχουν fan base, με στόχο πάντοτε την κερδοφορία του πρότεζκτ και των ομάδων που λαμβάνουν μέρος σε αυτό.

Γι’ αυτό και η Ελλάδα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) βρίσκονται στο κάδρο αλλά δεν αποτελούν τις κύριες αγορές από τις οποίες ξεκινά το ΝΒΑ Europe, το οποίο στοχεύει στην πολυπολιτισμικότητα.