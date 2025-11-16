Τεράστιος σύλλογος του αγγλικού ποδοσφαίρου φαίνεται να έχει συμφωνήσει, για να ενταχθεί στο επερχόμενο πρότζεκτ του NBA Europe.

Μία… βόμβα ήρθε να ρίξει ο πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ (FIP), σχετικά με το επερχόμενο NBA Europe, που βρίσκεται στα «σκαριά».

Ο Τζιάνι Πετρούτσι, μιλώντας στην Corriere dello Sport, αρχικά τόνισε πως είναι ξεκάθαρα υπέρ της δημιουργίας της συγκεκριμένης διοργάνωσης, αναλύοντας τους λόγους, για τους οποίους πιστεύει ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του μπάσκετ.

«Είναι μια νέα εξέλιξη που θα είναι καλή για όλο το σύστημα, φέρνοντας πόρους και θέαμα. Η συμφωνία αναφέρει επίσης ότι οι εγγεγραμμένοι σύλλογοι πρέπει να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα. Η Ευρωλίγκα είναι μια ιδιωτική λίγκα και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μας δίνει καν παίκτες κατά τη διάρκεια των παραθύρων της FIBA.

Το ΝΒΑ Europe είναι ακριβώς η ευκαιρία για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και για να μεγαλώσουμε τη δεξαμενή του μπάσκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ο πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας.

🇮🇹🇺🇸 Gianni Petrucci, president of the Italian Basketball Federation (FIP), spoke to Corriere dello Sport. He also discussed the NBA Europe project.



“It's a new development that will be good for the system, bringing resources and spectacle. The agreement also states that… pic.twitter.com/JpL9V8E0yx — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) November 16, 2025

Παράλληλα, αποκάλυψε πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με τους ανθρώπους του NBA, για την είσοδό της στη διοργάνωση!

«Αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η πιο δημοφιλής ποδοσφαιρική ομάδα στον κόσμο, έχει ήδη πει ναι, πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος, σωστά;

Η Ρώμη δεν θα μείνει απέξω. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη προοπτική που συνδέεται με έναν πολύ πλούσιο επιχειρηματία».