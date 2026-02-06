Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά. Τι πρέπει να περιμένουν οι ευρωπαϊκές ομάδες αν θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους;

Και από το… πουθενά «συναγερμός» στην Ευρώπη;

Οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να κάνουν τις δικές τους κινήσεις στην NBA Deadline Trade 2026.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρέμεινε στην ομάδα και σε αυτή προστέθηκαν ακόμα δύο καλαθοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, υπήρξε μία ανταλλαγή ανάμεσα στα «ελάφια» και τους Φοίνιξ Σανς.

Για την ακρίβεια, στο Μιλγουόκι πήγαν οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο Νικ Ρίτσαρντς, ενώ αποχώρησαν οι Αμίρ Κόφι και Κόουλ Άντονι.

Παρ’ όλα αυτά, ο πρώην παίκτης της Φενέρμπαχτσε δεν θα γίνει συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού έπειτα από λίγες ώρες έγινε waive!

Τι σημαίνει αυτό; Πως μία επιστροφή στην Ευρώπη, μπορεί να είναι πιο πιθανή από ποτέ! Κι όμως, αρκεί να περάσουν 48 ώρες από τη στιγμή, που ήρθε η αποδέσμευσή του.

Κι αυτό, γιατί οποιαδήποτε ομάδα του NBA μπορεί να του δώσει τα χρήματα, που έπαιρνε στο τελευταίο του συμβόλαιο. Δηλαδή, όποιο κλαμπ από τον «μαγικό κόσμο» επιθυμεί να τον αποκτήσει απλώς πρέπει να του δώσει 2.000.000 δολάρια μεικτά!

Αν περάσουν οι δύο μέρες, από την ώρα που έγινε waive, τότε θα είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι επιθυμεί!

After acquiring Nigel Hayes-Davis from the Suns, the Bucks have requested waivers on him. — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) February 6, 2026

Μία περίπτωση, που μόνο απαρατήρητη δεν μπορεί να περάσει στη Euroleague, αφού μιλάμε για τον MVP του Final-4 της περασμένης σεζόν.

Μέχρι πότε μπορούμε να έχουμε μεταγραφές, από διαφορετικές Λίγκες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης;

Best moments of 2025 🗓️



Nigel Hayes-Davis’ insane game winner 🤯 pic.twitter.com/uylS2JWUFU — EuroLeague (@EuroLeague) December 27, 2025

Η καταλυτική ημερομηνία είναι η 25η Φεβρουαρίου, δηλαδή η μέρα, που ξεκινάει και η 29η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Πλέον, το μόνο που μένει να φανεί είναι τι θα αποφασίσει να κάνει ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ή αν κάποια ομάδα από το NBA αποφασίσει να τον αποκτήσει.