«Βόμβα» από τον Σαμς Σαράνια, καθώς αναφέρει πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει στους Μιλγουόκι Μπακς, ενώ συμπαίκτης του γίνεται και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις!

Το τοπίο μοιάζει να ξεκαθαρίζει για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το μέλλον του! Μόλις λίγες ώρες, πριν την NBA Trade Deadline 2026, ο Σαμς Σαράνια έριξε τη «βόμβα».

Ο έγκριτος δημιογράφος ανέφερε σε δημοσίευσή του, πως οι Μιλγουόκι Μπακς ενημέρωσαν ήδη όλες τις ομάδες, ότι ο «Greak Freak» δεν θα αλλάξει στρατόπεδο!

The Milwaukee Bucks have indicated to teams that they are keeping Giannis Antetokounmpo through the trade deadline and will start making other trades, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

Κι όμως, μπορεί να είχαν ακουστεί πάρα πολλά για το μέλλον του, αλλά όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει να είναι «ελάφι», τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν.

Από εκεί και πέρα, η ομάδα του ήδη προχωράει σε κινήσεις, λίγο πριν εκπνεύσει η διορία. Μάλιστα, σύμφωνα και πάλι με τα όσα αναφέρει ο Σαμς Σαράνια η πρώτη συμφωνία των Μιλγουόκι Μπακς «φέρνουν» τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για νέο συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Κι όμως, αφού όλα δείχνουν ότι υπάρχει deal με τους Φοίνιξ Σανς, αφού θα δώσουν τους Κόουλ Άντονι και Αμίρ Κόφι, για να πάρουν τον πρώην MVP της Euroleague και τον Νικ Ρίτσαρντς!

Για να δούμε, θα έχουμε «ανατροπή», λίγες ώρες πριν μπει ένα «τέλος» στις ανταλλαγές;

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Σαμς Σαράνια:

«Οι Μιλουόκι Μπακς διεμήνυσαν στις ομάδες ότι θα κρατήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των μεταγραφών και θα αρχίσουν να κάνουν άλλα trades, σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN».

«Οι Μιλγουόκι Μπακς συμφώνησαν να ανταλλάξουν τους Κόουλ Άντονι και Αμίρ Κόφι στους Φοίνιξ Σανς με τους Νικ Ρίτσαρντς και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, σύμφωνα με πηγές του ESPN».