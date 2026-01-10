Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «καθάρισε» τους Λέικερς στο τέλος με τις άμυνες του και άκουσε… ύμνους από τους συμπαίκτες του.

Η προσφορά του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο άθλημα, θα αναγνωριστεί όπως συμβαίνει και στις περισσότερες των περιπτώσεων σε αυτή τη ζωή, αφότου έρθει το πλήρωμα του χρόνου και βάλει τέλος στην υπέρλαμπρη καριέρα του. Έχει συνηθίσει το φίλαθλο κοινό σε μεστές και κυριαρχικές εμφανίσεις σε βαθμό που πλέον δεν κάνει αίσθηση σε κανέναν. Και αδικείται.

Ξημερώματα Σαββάτου 10/1 και η μπασκετική Ευρώπη ξύπνησε με τον… clutch Αντετοκούνμπο να παίρνει δις την «μπουκιά από το στόμα» του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Οι Μπακς απέδρασαν από την «Crypto Arena» με τις άμυνες του Έλληνα σούπερ σταρ (101-105) και την καθοριστική επίσης συμβολή ενός παίκτη που πέρασε για λίγο από τα μέρη μας.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ ήταν άξιος συμπαραστάτης (22π., 6 ασ.) στο σπουδαίο «διπλό» των «ελαφιών» στο LA και μετά το τέλος του αγώνα, ρωτήθηκε στα αποδυτήρια για τον ηγέτη της ομάδας του, Γιάννη Αντετοκούνμπο. Και ο ίδιος έσταξε… μέλι.

«Είναι ο σπουδαιότερος διαχρονικά. ΄Στο τέλος της ημέρας, ο οποιοσδήποτε σε αυτό το δωμάτιο συμπεριλαμβανομένης της αντίπαλης ομάδας, περιμένει από εκείνον να είναι αυτό (σ.σ. τέλειος). Και το έδειξε απόψε δύο φορές. Η άμυνα κερδίζει πρωταθλήματα και θέλουμε αυτή να είναι η ταυτότητά μας. Και ξέρεις, το να έρχεται από εκείνον, το βλέπουμε και ο καθένας πρέπει να ακολουθήσει. Οπότε ήταν καλό, ήταν σπουδαίο», είπε ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ που επέστρεψε μετά το σύντομο πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ στο NBA, εκεί που ανήκει.