Με δύο καθοριστικές άμυνες στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα με τους Λέικερς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το σπουδαίο «διπλό» για τους Μπακς.

Στην απέναντι πλευρά, εκείνη των γηπεδούχων, βρισκόταν η αφρόκρεμα δύο εποχών. Οι κορυφαίοι των κορυφαίων. Στην μια πλευρά του νήματος των Λέικερς και του παγκόσμιου μπάσκετ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και στην άλλη ο Λούκα Ντόντσιτς. Αυτήν την κλωστή έκοψε στη μέση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Τα «ελάφια» πήραν μεγάλο «διπλό» στο Λος Άντζελες με 105-101, έδειξαν χαρακτήρα και συνέχισαν την αγωνιστική τους άνοδο αφού ανέβηκαν στο 17-21 της περιφέρειάς τους, ρίχνοντας στο 23-13 τους «λιμνάνθρωπους».

Το σχεδόν διψήφιο προβάδισμα των Μπακς στο τέλος της τρίτης περιόδου (86-77), εξαφανίστηκε στα μισά της τελευταίας με τον αειθαλή ΛεΜπρόν Τζέιμς που έκανε σπουδαίο παιχνίδι, να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του LA. Οι Μπακς όμως άντεξαν και στο τελευταίο λεπτά μίλησε ο all-around Γιάννης Αντετοκούνμπο που σαν αυθεντικός all-star, δεν καθορίζει παιχνίδια μονάχα από την επίθεσή του.

GIANNIS WITH THE CLUTCH BLOCK ON LEBRON. pic.twitter.com/yHLi5TIvy9 — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 10, 2026

Στα 39” για το φινάλε του ματς και ενώ το σκορ βρισκόταν σε απόλυτη ισορροπία (101-101), ο Έλληνας σούπερ σταρ είπε «ΣΤΟΠ» στον ορμώμενο «Βασιλιά» και κράτησε το καλάθι της ομάδας του προστατευμένο ενώ αυτό έπραξε και στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Την ευθύνη πήρε ξανά ο ΛεΜπρόν που άγγιξε το triple double (26π., 10 ασ., 9 ριμπ.), ο Γιάννης τον ακουλούθησε και έβαλε… χειρουργικά το χέρι του στην μπάλα για να την αποσπάσει και να χαρίσει το θετικό αποτέλεσμα στην ομάδα του.

Giannis pokes it away from LBJ! pic.twitter.com/BRo0YwWNbb — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 10, 2026

Ο Greek Freak έπαιξε πεντακάθαρη άμυνα πάνω στον «Βασιλιά», η μπάλα κατέληξε στον Πόρτερ Τζούνιορ και εκείνος από τη γραμμή των βολών διαμόρφωσε το τελικό 105-101.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μια μεστή παρουσία στην «Crypto Arena» με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες και καλές άμυνες σε 31 λεπτά. Έδειξε για μία ακόμα φορά την ποιότητά του και τον αλλιώτικο τρόπο σκέψης του αφού είχε 9/11 δίποντα χωρίς να «τραβήξει» προσπάθειες από τα μαλλιά.

Όταν όλα είχαν κριθεί, το μπάσκετ αναγνώρισε το μπάσκετ με τον ΛεΜπρόν και τον Γιάννη να αγκαλιάζονται, συγχαίροντας ο ένας τον άλλο.