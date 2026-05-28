Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως αποτελεί τον πρώτο στόχο για τους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί ξανά το πιο ελκυστικό όνομα της καλοκαιρινής αγοράς για τις ομάδες του ΝΒΑ που ψάχνουν τον ηγέτη που θα τις οδηγήσει στον τίτλο, με τους Μαϊάμι Χιτ να τον έχουν θέσει ως τον απόλυτο στόχο τους για τη φετινή offseason

Όπως αναφέρεται, είναι διατεθειμένοι να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο για να τον κάνουν δικό τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Άιρα Γουίντερμαν, ο οργανισμός της Φλόριντα δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στον «Greek Freak».

Αν διαπιστωθεί πως η περίπτωσή του είναι ανέφικτη, είναι έτοιμοι να στραφούν εναλλακτικά στους Καουάι Λέοναρντ και Τζα Μοράντ, καθώς η διοίκηση επείγεται να εντάξει άμεσα στο ρόστερ έναν παίκτη από το πάνω ράφι.

It wouldn’t be surprising if the Bucks traded Giannis Antetokounmpo to the Miami Heat to appease him even if they get better offers from other teams



His preferred destination is Miami



(h/t Gery Woelfel) — Hoops Alerts (@TheHoopsAlerts) May 27, 2026

Ειδικά για τον Λέοναρντ, πάντως, το έργο τους δεν θα είναι εύκολο, αφού για τον Αμερικανό φόργουορντ αναμένεται έντονος ανταγωνισμός, με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να εκδηλώνουν επίσης ισχυρό ενδιαφέρον.

Έχοντας ήδη στο παρελθόν αποτύχει να αποκτήσουν σούπερ σταρ όπως ο Ντέμιαν Λίλαρντ και ο Κέβιν Ντουράντ, οι οποίοι κατέληξαν σε άλλες ομάδες στερώντας από το Μαϊάμι την πολυπόθητη αναβάθμιση για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, οι Χιτ εμφανίζονται φέτος πιο υποψιασμένοι.

Θα επιμείνουν και θα δώσουν προτεραιότητα στον Αντετοκούνμπο, αλλά αυτή τη φορά κρατούν ανοιχτές κι άλλες ποιοτικές επιλογές, αποφασισμένοι να μην επαναλάβουν τα λάθη των προηγούμενων ετών και να μη μείνουν με άδεια χέρια.