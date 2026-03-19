Μπορεί το συμβόλαιο του Ομέρ Γιουρτσεβέν στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος να «τελειώνει» σε λίγες ημέρες, αλλά ο Στιβ Κερ τον αποθέωσε!

Και από το… πουθενά, ο Ομέρ Γιουρτσεβέν μετά τη λήξη της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό ταξίδεψε στις ΗΠΑ.

Αρχικά, για να δοκιμαστεί στην G-League, ενώ οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος τού άνοιξαν ξανά την πόρτα του NBA. O Τούρκος ψηλός υπέγραψε συμβόλαιο για 10 ημέρες, ώστε να «κυνηγήσει» την τύχη του.

Μάλιστα, έχει παίξει ήδη σε τρία ματς του «μαγικού» κόσμου, έχοντας συνολικά 20’ συμμετοχής.

Με τις μέρες να περνούν και η συμφωνία του να φτάνει ολοένα και πιο κοντά στη λήξη της, ο Στιβ Κερ κλήθηκε να μιλήσει για εκείνον.

Συγκεκριμένα, ο πολύπειρος τεχνικός των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος έσταξε «μέλι» για τον Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Ανέφερε ότι μιλάμε για έναν ταλαντούχο, αλλά και καλό παίκτη, που του αρέσει πάρα πολύ να παρακολουθεί.

Ωστόσο, αποφάσισε να κάνει μία «ντρίμπλα» και να αποφύγει να μιλήσει για το αν θα συνεχίσει την καριέρα του στους «πολεμιστές».

Αναλυτικά, τι ανέφερε ο Στιβ Κερ:

«Θαυμάζω το παιχνίδι του Ομέρ Γιουρτσεβέν. Είναι ένας πολύ καλός και ταλαντούχος παίκτης. Είναι σωματικά δυνατός, δυναμικός και εξαιρετικός πασέρ.

Έχει σημειώσει επιτυχία στο NBA στο παρελθόν. Είμαστε μαζί μόνο λίγες μέρες, αλλά μου αρέσει να τον παρακολουθώ».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τι είπε ο Στιβ Κερ: