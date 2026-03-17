Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, πρωταγωνιστής σε μια πολύ περίεργη φάση στο παιχνίδι των Γιουόριορς απέναντι στους Ουίζαρντς, που γρήγορα έγινε viral!

Ένα απίθανο blooper σημειώθηκε στον αγώνα των Ουάσιγκτον Ουίζαρντς απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στην Ουάσιγκτον, με πρωταγωνιστή τον Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Ο πρώην γκαρντ του Άρη, Σαρίφ Κούπερ, επιχείρησε να επιτεθεί στο καλάθι της ομάδας του Στιβ Κερ, προσπαθώντας να ολοκληρώσει τη φάση με λέι απ. Η προσπάθειά του δεν ήταν καλή, ωστόσο η μπάλα κατέληξε τελικά στο καλάθι.

Με ποιον τρόπο; Μετά από επαφές με τους Μπράντιν Ποντζιέμσκι και Ομέρ Γιουρτσεβέν, οι «πολεμιστές» δέχτηκαν το καλάθι, με τον Τούρκο σέντερ να έχει άθελά του ρόλο στην εξέλιξη της φάσης.

Δείτε τη φάση: