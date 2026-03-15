Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν βρέθηκε μέσα σε δύο εβδομάδες από το «πισωγύρισμα», στον «θαυμαστό κόσμο» και τη δεύτερη ευκαιρία.

Ποιος να το περίμενε πως η Ευρωλίγκα θα αποδεικνυόταν… μεγάλη για τον Ομέρ Γιουρτσεβέν και το NBA μικρό. Έτσι όμως τα έφεραν οι συνθήκες που ο σέντερ από την Τασκένδη, βρήκε μία δεύτερη ευκαιρία στον «θαυμαστό κόσμο» και μάλιστα στο πλευρό του Στεφ Κάρι.

Η ιστορία του Ομέρ Γιουρτσεβέν τον τελευταίο μήνα θα μπορούσε να αποτελέσει κεφάλαιο σε βιβλίο. Έπειτα από ενάμιση χρόνο παρουσίας στον Παναθηναϊκό όπου δεν μπόρεσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Εργκίν Αταμάν – σε διάρκεια – και να πείσει πολυπλεύρως, ο Τούρκος διεθνής τα μάζεψε και έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι.

Οι κανονισμοί και οι περιορισμοί αυτών δεν του επέτρεπαν να κοιτάξει κάποιο πιθανό… μνηστήρα στην Ευρώπη κι έτσι σκέφτηκε λογικά. Αμερική και G-League όπου την ξέρει την λίγκα, ελπίζοντας πως θα βρεθεί κάποιο «παραθυράκι» για το NBA. Κι αυτό δεν άργησε να ανοίξει. Οι αποδεκατισμένοι στη ρακέρα τους Γκόλντεν Στέιτ-Γουόριορς, πρόσφεραν δεκαήμερο συμβόλαιο στον μέχρι πρότινος «ψηλό» του Παναθηναϊκού που έφυγε σαν κάποιος που «δεν έκανε» για την Ευρωλίγκα.

Για τα… δόντια του Παναθηναϊκού για την ακρίβεια, πληρώνοντας τις αμυντικές του αδυναμίες και την ασυνέπειά του στον τομέα αυτόν. Καθώς κανένας, ακόμα και μέσα στους πράσινους, δεν αμφισβήτησε την ικανότητά του να τελειώνει τις φάσεις στην επίθεση.

Αυτό άλλωστε υποστήριξε με τον τρόπο του και ο πάντοτε δραστήριος Τζάρον Μπλοσομγκέιμ της Μονακό, σε τουίτ που έκανε όταν έγινε γνωστή η συμφωνία του Γιουρτσεβέν με τους Γουόριορς.

I never understood all the Yurtseven hate.. he’s a really good player — Jaron Blossomgame (@JaronBgame) March 14, 2026

Η επικείμενη μέχρι πριν από λίγες ημέρες και γεγονός πλέον επιστροφή του Ματίας Λεσόρ σε συνδυασμό με την… πολυκοσμία στην «πράσινη» frontline, έφερε τον Γιουρτσεβέν εκτός Παναθηναϊκού. Πρώτα Εθνική Τουρκίας και μετά Ρίο Γκραντε Βέιπερς. Τρεις επιβλητικές εμφανίσεις έφταναν και περίσσευαν.

Ο Ομέρ Γιουρτεσβέν έκανε… πάρτι με τρία double doubles και αποκορύφωμα την παρουσία του τα ξημερώματα της Παρασκευής (14/3) που έκαναν πάρτι και έπεισαν τους Γουόριορς να τον υπογράψουν για δέκα μέρες αρχικά και… βλέποντας και κάνοντας. Τρεις αγώνες με μέσο όρο 23 πόντους και 13.3 ριμπάουντ. Ο Γιουρτσεβέν κυριάρχησε στην G-League πριν καλά καλά θυμηθεί πως είναι να παίζει εκεί.

Από τις 28 Φλεβάρη όταν και ανακοινώθηκε και επισήμως το «διαζύγιό» του με τον Παναθηναϊκό που έκανε χρήση της δυνατότητας για opt out που είχε με τον Γιουρτσεβέν η ομάδα, ο Τούρκος είχε πρόγραμμα.

Με τους Μπάτλερ, Κάρι, Πορζίνγκις, Χόρφορντ, Σεθ Κάρι, Στεφ Κάρι, Μόουζες Μόντι, Ντρέιμοντ Γκριν, ΝτιΆντονι Μέλτον εκτός και τον σέντερ Ποστ αμφίβολο, οι «πολεμιστές» ταξίδεψαν με μισή ομάδα για τη Νέα Υόρκη και ο Γιουρτσεβέν δεδομένα θα πάρει χρόνο και ρόλο στο ροτέισον με το… καλησπέρα σας αφού δεν υπάρχουν άλλοι. Συνεπώς το αντίο του από τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως είχαν οι συνθήκες για εκείνον στο «τριφύλλι», σίγουρα του έκανε καλό.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο 28χρονος «ψηλός» με την ελαστικότητα στις κινήσεις του και το PnR για δυνατό του σημείο, έχει ρεκόρ καριέρας στα ριμπάουντ ανεξαρτήτως διοργάνωσης απέναντι στη νέα του πλέον ομάδα με τους Γιούτα Τζαζ από τον Απρίλη του 2024 (18).

Η κορυφαία του επίδοση στο σκοράρισμα στον «μαγικό κόσμο» αποτελούν οι 22 πόντοι που είχε βάλει τον Γενάρη του 2022 με την φανέλα των Χιτ απέναντι στους Σίξερς (22π.).