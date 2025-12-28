Πολύς «θόρυβος» έχει υπάρξει στο NBA, μετά το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ όλα είχαν κριθεί στο Σικάγο Μπουλς – Μιλγουόκι Μπακς (28/12, 103-112)! Τι «απάντησε» ο ίδιος, ποια ήταν η «εκδοχή» του Νίκολα Βούτσεβιτς;

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε για τα… καλά! Μετά από απουσία -σχεδόν- ενός μήνα ο «Greek Freak» είχε μία «μαγική» εμφάνιση απέναντι στους Σικάγο Μπουλς!

Σκόραρε 29 πόντους, με 9/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 8/10 βολές. Την ίδια ώρα, είχε ένα μπλοκ και ένα κλέψιμο «οδηγώντας» την ομάδα στη νίκη. Σε μία «ανάσα» για τους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς «ανέβηκαν» στο 13-19.

Ωστόσο, ο 31χρονος σταρ «τράβηξε» τα βλέμματα επάνω του και για ακόμα έναν λόγο. Ποιος ήταν αυτός; Το κάρφωμα που επιχείρησε, αφού ενώ όλα είχαν κριθεί αποφάσισε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι των αντιπάλων του.

Γεγονός, που δεν άρεσε καθόλου, με τους παίκτες των δύο ομάδων να γίνονται ένα… κουβάρι. Μετά τη λήξη του ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε τη δική του «εξήγηση». Τόνισε πως αυτό το έκανε ως μία προσπάθεια, ώστε να «ξυπνήσει» η ομάδα του, καθώς έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα τη σεζόν.

Bucks-Bulls HEATED after Giannis windmill 😳



CHAOS. pic.twitter.com/5ubOlLlZXE — Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2025

Αναλυτικά, τι είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Είμαστε 11οι στην Ανατολή ή 12οι; Απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να βρίσκουμε την ταυτότητά μας. Αν χρειάζεται να γίνουμε λίγο άτακτοι στο τέλος, ας γίνει. Δεν είμαστε οι πρωταθλητές. Γιατί να ‘παίζουμε μέχρι το τέλος και να έχουμε σεβασμό και fair play’, παλεύουμε για τη ζωή μας αυτή τη στιγμή.

Αυτή είναι πραγματική κουβέντα. Είμαι 13 χρόνια στο πρωτάθλημα. Αν συνεχίσουμε να χάνουμε αδερφέ, πιθανότατα η μισή ομάδα δεν θα είναι εδώ, δεν θα μπούμε στα playoffs. Δεν με νοιάζει πραγματικά. Θέλω απλώς να είμαι διαθέσιμος, να είμαι υγιής και να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει.

Και αν (σ.σ. το κάρφωμα με ανεμόμυλο) είναι αυτό που πρέπει να συμβεί για να ξυπνήσουν όλοι και να καταλάβουν ότι παλεύουμε για τη ζωή μας και πρέπει να λερώσουμε τα χέρια μας, τότε ας γίνει».

Ωστόσο, ο Νίκολα Βούτσεβιτς παρουσίασε τη δικιά του «εκδοχή». Συγκεκριμένα, ο Μαυροβούνιος σέντερ τόνισε πως πιστεύει ότι αυτό έγινε, επειδή έχουν βγει δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι οι Σικάγο Μπουλς δεν έκαναν trade για να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Και για αυτό, ο Έλληνας φόργουροντ θέλησε να «ξεσπάσει» με τον τρόπο του.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Νίκολα Βούτσεβιτς: