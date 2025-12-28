Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ξανά «παρών»! Φώναξε «είμαι εδώ» για τους Μιλγουόκι Μπακς εντός και εκτός παρκέ!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ξανά εδώ! Ο «Greek Freak» είχε μείνει εκτός δράσης για περίπου 25 ημέρες, εξαιτίας ενός τραυματισμού. Ωστόσο, στην επιστροφή του μας υπενθύμισε πως έχουμε να κάνουμε με έναν από τους καλύτερες αθλητές στο NBA!

Μπορεί να ήταν σε minutes restriction, αλλά όσο ήταν στο παρκέ ήταν «μαγικός» απέναντι στους Σικάγο Μπουλς (28/12, 103-112)!

Μπόρεσε να αγωνιστεί 25 λεπτά και πρόλαβε να «γεμίσει» τη στατιστική του που είναι το λιγότερο «πλούσια»!

Σκόραρε 29 πόντους, με 9/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 8/10 βολές. Την ίδια ώρα, είχε ένα μπλοκ και ένα κλέψιμο «οδηγώντας» την ομάδα στη νίκη. Σε μία «ανάσα» για τους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς «ανέβηκαν» στο 13-19, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να φωνάζει «είμαι εδώ» (και) στις δηλώσεις του!

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Έλληνας φόργουορντ ρωτήθηκε για το μέλλον του. Δηλαδή, για το αν σκοπεύει να αποχωρήσει από τα «ελάφια».

Ωστόσο, ο 31χρονος σούπερ σταρ ήταν ξεκάθαρος, τονίζοντας ότι είναι ασέβεια να του γίνεται αυτή η ερώτηση!

Φώναξε «είμαι εδώ» πολλές φορές και έφερε… χαμόγελα στο Μιλγουόκι Μπακς, που είδαν τον «αστέρα» τους να φωνάζει ξανά «παρών», με μία εκπληκτική εμφάνιση.

Αναλυτικά, τι είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Μην μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είμαι εδώ. Είναι ασέβεια προς τον εαυτό μου και τους συμπαίκτες μου. Φοράω αυτή τη φανέλα κάθε μέρα. Ασέβεια προς την ομάδα, το προπονητικό μου επιτελείο και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά για μένα για να έρθουν εδώ και να πουν ‘Δεν θέλω να είμαι εδώ’. Μην μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είμαι εδώ, φοράω τη φανέλα. Και όσο είμαι εδώ θα δίνω τα πάντα, ακόμα και στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα».