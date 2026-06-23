Οι Χιτ βλέπουν τις επενδύσεις τους να πιάνουν άμεσα τόπο, ευελπιστώντας ότι αυτό θα συμβεί και στην περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται παύει να αποτελεί σύμπτωση», ισχυρίζεται ο λαός και οι Χιτ έχουν βάλει στο μάτι την επανάληψη της ιστορίας, δίνοντας τα χέρια με τον super star των 20’s Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο πετυχημένος κύκλος του Έλληνα «αστέρα» με τους Μπακς ολοκληρώθηκε έπειτα από αρκετά επεισόδια και προτάσσοντας το κοινό συμφέρον, με την ομάδα της Φλόριντ και τον «νονό» Πατ Ράϊλι, να ποντάρει ξανά σε έναν σούπερ σταρ για το άμεσο αποτέλεσμα.

Όπερ και εγένετο τρεις ακόμα φορές, σε διαφορετικές φάσεις, την τελευταία 20ετία, ως τρόπο αποφυγής της… ναφθαλίνης. Και η αλήθεια είναι ότι οι Χιτ το έκαναν και λειτούργησε σε όλες τις προηγούμενες απόπειρές τους, πλαισιώνοντας ωστόσο τον εκάστοτε σούπερ σταρ τους – Γιάννης Αντετοκούνμπο εν προκειμένω – με το ανάλογο υποστηρικτικό κάστινγκ γύρω του. Χτίζοντας και θωρακίζοντας την προσπάθειάς τους, όπως θέλουν να κάνουν και στην προκειμένη περίπτωση και επιβάλλεται να συμβεί, με διορθωτικές κινήσεις στην περιφερειακή τους γραμμή.

Έιναι άλλωστε ξεκάθαρο ότι το ψάχνουν για περαιτέρω ενίσχυση, σε βαθμό που τους επιτρέπει φυσικά και ο οικονομικός παράγοντας, ούτως ώστε να πιάσει… τόπο η επένδυσή τους με τον Αντετοκούνμπο και τον Αντεμπάγιο παρέα.

Η παράδοση πάντως έχει αποδειχθεί σαφής και ξεκάθαρη. Η έλευση ενός σούπερ σταρ, του βεληνεκούς του Γιάννη, φέρνει την… άνοιξη και συνήθως το πρωτάθλημα στους Χιτ.

Το περιεχόμενο της ανταλλαγής του Αντετοκούνμπο «έδειξε» αυτά που τον απομάκρυναν από τους Μπακς Ο κύκλος μιας λαμπρής εποχής έκλεισε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μπακς με την ανταλλαγή του να αποτελεί μια «μικρογραφία» της ρήξης του με τα «ελάφια».

Όπως συνέβη με τον Σακίλ Ο’Νιλ το 2004 (δαχτυλίδι το 2006), τους ΛεΜπρόν και Κρις Μπος το 2010 με back to back κατακτήσεις ευθύς αμέσως (2011, 2012) χάρις την τριπλέτα που έφτιαξαν και με τον Γουέιντ, καθώς και με την τελευταία χρονικά πολιτική τους. Το 2019 έφεραν στο Μαϊάμι τον Τζίμι Μπάτλερ, και εκείνος έφτασε μαζί με τους υπόλοιπους να παίξει στους Τελικούς της «φούσκας» το 2020.

Ο απολογισμός αυτής της πρακτικής για τους Χιτ; Τρεις φορές πρωταθλητές και 7 φορές συνολικά φιναλίστ σε τελικούς του ΝΒΑ. Αυτή είναι η ευκαιρία του Γιάννη Αντετοκούνμπο – με την απαραίτητη πλαισίωση – να διεκδικήσει το δεύτερό του «δαχτυλίδι».