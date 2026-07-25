Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έριξε… άκυρο σε μία ομάδα, πριν ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Φιλαδέλφεια 76ers.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω της απόφασής του να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Φιλαδέλφεια 76ers, ενισχύοντας σημαντικά το σύνολο του Νικ Νερς στην προσπάθεια για την κατάκτηση του τίτλου.

Καθώς αποκαλύπτονται σταδιακά οι λεπτομέρειες πίσω από αυτή τη μετακίνηση, ο ατζέντης του, Ριτς Πολ, ανέφερε πως οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έφτασαν πολύ κοντά στην απόκτησή του, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός εντυπωσιακού διδύμου με τον Στεφ Κάρι.

Breaking: LeBron James is signing with the Philadelphia 76ers on a two-year, $8 million deal with a player option, his agent Rich Paul told @ShamsCharania. pic.twitter.com/MT9OQfgd2T — ESPN (@espn) July 24, 2026

Ωστόσο, ο «Βασιλιάς» προτίμησε την επιλογή της Πενσιλβάνια, θεωρώντας ότι το βάθος του ρόστερ των Σίξερς του προσφέρει μεγαλύτερες πιθανότητες να φτάσει μέχρι το πρωτάθλημα.

«Ήταν μια πολυεπίπεδη απόφαση που πέρασε από πολλά στάδια μεταξύ Φιλαδέλφειας και Γκόλντεν Στέιτ και απλώς αποφάσισε πραγματικά για τη Φιλαδέλφεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ατζέντης του ΛεΜπρόν Τζέιμς.