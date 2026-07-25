Ο Μάριο Χεζόνια φαίνεται πως βρίσκεται στο «ραντάρ» δύο ομάδων του NBA.

Δύο ομάδες του NBA φαίνεται πως μένουν ασυγκίνητες με τον Μάριο Χεζόνια.

Όπως αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια, μετά την απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς να αγωνιστεί για τους Φιλαδέλφεια 76ers, τόσο οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, όσο και οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στρέφουν την προσοχή τους στον Κροάτη φόργουορντ.

Η αλήθεια είναι πως η συγκεκριμένη υπόθεση είχε καθυστερήσει αρκετά, λόγω της αναμονή για την απόφαση του ΛεΜπρόν σχετικά με τον επόμενο προορισμό της καριέρας του.

Πλέον, όμως, αφού το συγκεκριμένο ζήτημα διευθετήθηκε, ανοίγει ο δρόμος και για την επιστροφή του Χεζόνια στο NBA, μετά το 2020.

Υπενθυμίζουμε πως ο 31χρονος φόργουορντ βρίσκεται στη Ρεάλ Μαδρίτης από το 2022, ενώ την περασμένη σεζόν στη Euroleague μέτρησε κατά μέσο όρο 13.2 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ.