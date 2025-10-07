Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί τεράστιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ για τους Μπακς αλλά όχι τον απόλυτο «αφέντη» όπως έγινε κατανοητό κι αυτό το καλοκαίρι.

Οι ψίθυροι περί μετέωρης επόμενης ημέρας του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ενδεχόμενο αυτή να τον βρει μακριά από το Μιλγουόκι. κόπωσαν για την ώρα. Ο Έλληνας σούπερ σταρ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μπακς τη σεζόν 2025-26 αλλά ποιος ξέρει για μετά; Γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τον έγκυρο Σαμς Σαράνια από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο γνωστός insider έφερε στο φως πληροφορίες που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον των Νικς για τον Greek Freak το περασμένο καλοκαίρι αλλά όχι και τόσο γερό μπάσιμο καθώς από πλευράς των Νεοϋορκέζων, τα «ελάφια» δεν θέλησαν ποτέ να μπουν πραγματικά σε διαδικασία συζητήσεων για την πιθανή ανταλλαγή του franchise παίκτη τους.

Δεν χωρά αμφιβολία πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί πολύ μεγάλη υπόθεση για τους πρωταθλητές του 2021, ο βασικός λόγος που μπήκαν ξανά στον χάρτη και έφτασαν στη δεύτερη κατάκτηση πρωταθλήματος μετά από τόσες δεκαετίες. Αθλητής που φυσικά και περνάει ακόμα η… μπογιά του, γράφοντας τα τελευταία τρία χρόνια αριθμούς που – σε συνδυασμό – δεν έχει πετύχει κανένας άλλος σταρ. Ούτε από το παρόν αλλά ούτε και από το παρελθόν.

Ανάμεσα στα λεγόμενα του ESPN βέβαια, μπορεί κανείς να σταθεί και σε κάτι άλλο. Ένα φαινόμενο που γίνεται πλέον κατ’ εξακολούθηση και δεν είναι και τόσο σύνηθες στην κατά τα άλλα λίγκα των παικτών, ΝΒΑ. Για τους γηγενείς ίσως, όχι για όλους όπως έδειξε και το πρόσφατο παρελθόν με τον Λούκα Ντόντσιτς και το trade του στο Λος Άντζελες.

Οι Μπακς μπορεί να έδειξαν έμπρακτα πόσο υπολογίζουν στον σούπερ σταρ τους και θέλουν να τον κρατήσουν με το ταξίδι του Τζον Χορστ στην Ελλάδα τα τέλη του Ιουλίου όταν και συναντήθηκε με τον Γιάννη και τον ατζέντη του, από την άλλη όμως δεν ρωτήθηκε για κάτι βασικό.

Μπορεί μερικές εβδομάδες αργότερα και κατά τη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ στο οποίο η Εθνική Ομάδα έφτασε μέχρι το βάθρο των νικητών, ο αδερφός του και στήριγμά του Θανάσης, να υπέγραψε ξανά μονοετές συμβόλαιο έναντι 2.9 εκατ. δολαρίων με την ομάδα του Ουισκόνσιν, παρόλα αυτά ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, δεν ρωτήθηκε ποτέ για τη σημαντικότερη κίνηση του καλοκαιριού.

Ο GM των Μπακς δεν συμβουλεύτηκε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την αποδέσμευση – με αποζημίωση – του τραυματία για την επόμενη σεζόν Ντέιμιεν Λίλαρντ ούτως ώστε να φέρει τον Μάιλς Τέρνερ με λίγα λιγότερα χρήματα. Κι αυτή ήταν η τρίτη φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογα σημαντικό στο ρόστερ των Μπακς τα τελευταία χρόνια.

Τα «ελάφια» είχαν αφήσει στην απ’ έξω τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τόσο κατά την υπογραφή του «αδερφού» του Τζρου Χολιντέϊ το 2020 άσχετα αν αποδείχθηκε «κλειδί», όσο και κατά την ανταλλαγή του τρία χρόνια αργότερα με τον «Dame». Όλα αυτά ενώ σε πολλές πολιτείες-ομάδες, η στελέχωση του ρόστερ περνάει έως έναν βαθμό και από τον εκάστοτε σούπερ σταρ ανά τα χρόνια στον «θαυμαστό κόσμο» του ΝΒΑ.

Ακόμα κι έτσι και παρότι διαπιστώθηκε «ασυμφωνία» ανάμεσα στην πλευρά του παίκτη αλλά και της ομάδας στο κρίσιμο καλοκαιρινό ραντεβού ως προς τις ικανότητες του ρόστερ που έχει «χτιστεί», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει να «κουβαλά» τους Μιλγουόκο Μπακς. Προσώρας βέβαια αφού πριν από λίγες ημέρες, o Έλληνας «αστέρας» είχε δηλώσει πως… «Θέλω να είμαι σε μια ομάδα που μου επιτρέπει και μου δίνει την ευκαιρία να κερδίσω ένα πρωτάθλημα».

Το δεύτερο δαχτυλίδι, ανεξαρτήτως συμβολής δικής του, αποτελεί μείζοντας σημασίας ζήτημα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά και την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Συνεπώς κάθε άλλο παρά πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, να μην μακροημερεύσει στο Ουισκόνσιν αλλά να αναζητήσει την επιτυχία αλλού, σε άλλη πολιτεία. Στη Νέα Υόρκη ίσως, προορισμό αλλά και πακέτο το οποίο βρίσκει αρκετά ελκυστικό, όπως έχει πει στο παρελθόν. Αλλά και ο Σαμς Σαράνια. «Οι Νικς είναι ο μοναδικός προορισμός στο μυαλό του Γιάννη εκτός Μπακς.»