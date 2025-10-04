Τα καλύτερά του χρόνια, κυριολεκτικά και μεταφορικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα περνάει μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Μιλγουόκι Μπακς. Για μερικούς τα «σπαταλάει» στο Μιλγουόκι και τους Μπακς. Για κάποιους άλλους, πιο ρομαντικούς, συνεχίζει να υπηρετεί και να προσφέρει στην ομάδα που τον πίστεψε μία δεκαετία και βάλε πίσω, στην εκκίνηση αυτού του ταξιδιού.

Όποια εκδοχή κι αν υπερισχύει, ένα είναι το δεδομένο για τον Greek Freak που ζει στην εποχή του Νίκολα Γιόκιτς και εκείνος, γεγονός που του έχει στερήσει ίσως ένα ακόμα βραβείο MVP. Πως δεν έχουν γίνει αντιληπτά αυτά που κάνει.

Κάθε χρόνο που περνάει, ο χάλκινος με την Εθνική ομάδα στη Ρίγα Γιάννης Αντετοκούνμπο, προσθέτει και κάτι ακόμα στο ήδη λαμπερό «πακέτο» του. Βελτιώνεται, κρατιέραι στην αφρόκρεμα, είναι συνεπής. Κι αυτό κάθε άλλο παρά τυχαίο μπορεί να είναι.

Το μπάσκετ ξεχωρίζει στις καρδιές και το μυαλό των φαν της «σπυριάρας» για την δίκαιή του φύση. Διότι οι αριθμοί σ’ αυτό, σπάνια λένε ψέματα. Και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι σαφές. Είναι από τους πιο υποτιμημένους παίκτες, ίσως γιατί κάνει τα… δικά του σταθερά.

«Γράφει» νούμερα, σπάει ρεκόρ, παίζει και άμυνα σε αντίθεση με τους περισσότερους σταρ που έχουν τρόπον τινά αλλεργία στον τομέρα αυτό. Άλλωστε την προηγούμενη του «δαχτυλιδιού» σεζόν, είχε αναδειχθεί και κορυφαίος αμυντικός της σεζόν ενώ επί τέσσερα συναπτές αγωνιστικές περιόδους (2018/19 – 2021/22), ήταν μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας της λίγκας.

Το ζήτημα όμως που γράφονται αυτές οι αράδες, έχει να κάνει με την επιθετική του κυρίως συμβολή στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς, η οποία είναι μάλιστα και πολυσχιδής. Αθόρυβα, δίχως τις τυμπανοκρουσίες ίσως που θα του ταίριαζαν,ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πετύχει κάτι πρωτοφανές διαχρονικά στον «θαυμαστό κόσμο». Όχι απλώς σπάνιο.

Κανένας άλλος μέχρι να κάνει το παιδί από τα Σεπόλια το υπερατλαντικό ταξίδι, δεν είχε σημειώσει στην καριέρα του τρεις σεζόν με 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ. Μαντέψτε τι έχει συμβεί…

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όχι μόνο το έκανε πράξη αλλά και μάλιστα σε τρεις απανωτές χρονιές. Από το 2022-23 (31.1 π., 11.8 ριμπ., 5.7 ασ.), στο 2023-24 (30.4 π., 11.5 ριμπ., 6.5 ασ.) και από εκεί στην περσινή αγωνιστική περίοδο όπου σταθεροποίησε και το ποσοστό του στα σουτ εντός παιδιάς, με 30.4π., 11.9 ριμπ. και 6.5 τελικές πάσες.

Μόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αυτά…