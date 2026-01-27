Δημοσιογράφος του ESPN έριξε… βόμβα για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αναφέροντας πως «έπαιξε το τελευταίο του ματς με τους Μπακς».

Mόνο σίγουρο δεν μπορεί να είναι το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς!

Τουλάχιστον, αυτό αναφέρουν και τα δημοσιεύματα, που έρχονται από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και τις ΗΠΑ.

Ο Έλληνας φόργουoρντ τραυματίστηκε στο ματς της ομάδας του με τους Ντένβερ Νάγκετς (24/01, 102-100) και θα μείνει στα «πιτς» για αρκετές εβδομάδες.

Ωστόσο, με την tradeline για τις ανταλλαγές στο NBA να φτάνει ολοένα και πιο κοντά στο τέλος της τα σενάρια για το μέλλον του είναι πάρα πολλά.

Την ώρα, που ο δημοσιογράφος του ESPN, Μαρκ Σπίαρς, αναφέρει πως δεν θα ξαναδούμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς. Κι αυτό, γιατί θα γίνει ανταλλαγή, πριν εκπνεύσει η τελική διορία.

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Μαρκ Σπίαρς:

«Πιστεύω πως ο Γιάννης έπαιξε ήδη το τελευταίο του παιχνίδι με τους Μπακς».

“I think he has played his last game in a Milwaukee Bucks uniform.”



– @MarcJSpears on Giannis Antetokounmpo



(h/t @Fullcourtpass ) pic.twitter.com/d8CwOCbY1Y — NBACentral (@TheDunkCentral) January 26, 2026

Ακόμα ένα δημοσίευμα από τον «μαγικό χώρο» του μπάσκετ αναφέρει πως ο Έλληνας «σταρ» λίγο έλειψε να τραβήξει διαφορετικούς δρόμους με τον ατζέντη του, Άλεξ Σαράτση.

Συγκεκριμένα, ο Χένρι Άρμποτ του «TrueHoops» λέει πως αυτό έγινε, επειδή δεν μπόρεσε να του βρει τρόπο, να αποχωρήσει από τα «ελάφια»!

Τα συναισθήματα του Αντετοκούνμπο σε ένα στιγμιότυπο, μετά τον τραυματισμό του (video) Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν… ράκος όταν κατάλαβε ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες ακόμα εν μέσω έντονης «παραφιλολογίας» για το μέλλον του στο Μιλγουόκι.

Ωστόσο, το μόνο που μένει να φανεί, είναι να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Έτσι και αλλιώς, αυτό δεν θα αργήσει να γίνει γνωστό. Η διορία για τα trades στο NBA «λήγει» στις 5 Φεβρουαρίου!

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Χένρι Άρμποτ:

«Ο Γιάννης ήταν κοντά στο να απολύσει τον μακροπρόθεσμο ατζέντη του, Άλεξ Σαράτση, λόγω της αποτυχίας του να τον κάνει trade από τους Μπακς. Η αποχώρηση από το Μιλγουόκι είναι σίγουρη και σε αυτό συμφωνούν όλοι όσοι μίλησα. Είτε τελειώσει την επόμενη εβδομάδα, είτε το καλοκαίρι, οι Μπακς και ο σταρ τους ξέρουν ότι θα τελειώσει σύντομα. Καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να φανεί κακή στα μάτια του κοινού. Και έτσι όλοι προσποιούνται ότι ο γάμος είναι εντάξει, ενώ στην πραγματικότητα το διαζύγιο είναι σίγουρο».