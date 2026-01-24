Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν… ράκος όταν κατάλαβε ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες ακόμα εν μέσω έντονης «παραφιλολογίας» για το μέλλον του στο Μιλγουόκι.

Απαρηγόρητος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης των Μπακς με τους Νάγκετς.

Η ήττα για τα «ελάφια» ήταν το μικρότερο κακό μπροστά στη νέα ατυχία που βρήκε τον σούπερ σταρ τους, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν στο ΝΒΑ με φόρα από το Ευρωμπάσκετ αλλά δεν λέει να… αγιάσει.

Η κατάσταση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μοιάζει περίπλοκη και η έκταση που έχει πάρει το όλο θέμα της φυγής του ή όχι από το Μιλγουόκι, σίγουρα δεν είναι κάτι που λατρεύει. Άνθρωπος χαμηλών τόνων παρά τα όσα έχει καταφέρει.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/1), τα «ελάφια» γνώρισαν νέα ήττα από τους Νάγκες (102-100) αυτή τη φορά με τον ηγέτη τους να δείχνει σε μερικά σημεία της αναμέτρησης τη δυσφορία του. Δεν είναι εύκολο να αποχωριστείς ένα περιβάλλον που σε εκτόξευσε και σε έβαλε για τα καλά στον χάρτη, σε γιγάντωσε, σε μεγάλωσε. Από την άλλη ούτε μπορείς να παραβλέπεις διαρκώς τα… σημάδια.

Giannis is not engaged and is not listening to Doc Rivers anymore pic.twitter.com/tbgSlUcni9 — Paul Henning (@brewcitypaul) January 24, 2026

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφυγε για τα αποδυτήρια στο 8′ του ματς λόγω ενοχλήσεων. Επέστρεψε όμως και το πάλεψε (22π., 13 ριμπ., 7 ασ. σε 32′) όμως στα τελευταία δευτερόλεπτα έδειξε να πονά αρκετά στο πόδι του, κρίνοντας από τους μορφασμούς του, οπότε πήγε και έκατσε στον πάγκο.

Η απέλπιδα προσπάθεια του Κούζμα να στείλει το ματς στην παράταση δεν έπιασε και έτσι οι Μπακς έπεσαν στο 18-26, χάνοντας σημαντικό έδαφος ενόψει της 10άδας.

Βέβαια το ακόμα πιο ανησυχητικό για τους ίδιους, είναι η γενικότερη κατάσταση με τον Γιάννη Αντετoκούνμπο και εν προκειμένω η ειδικότερη. Ο Έλληνας σταρ θα μείνει εκτός απροόπτου στα «πιτς» για 4-6 εβδομάδες όπως ένιωσε και προέβλεψε ο ίδιος, χάνοντας για άλλη μία φορά φέτος ένα σημαντικό κομμάτι αγώνων.

Η μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ σεζόν, παρότι ξεκίνησε ιδανικά για τον Greek Freak που «έγραφε» εντυπωσιακά νούμερα, δεν έχει εξελιχθεί καθόλου καλά. Από τα 44 παιχνίδια προσώρας των Μπακς στη σεζόν, ο Γιάννης έχει παίξει σε 29, με σαφώς μικρότερο χρόνο συμμετοχής (πρώη φορά μετά την ρούκι σεζόν του κάτω από 30′).

Και ο αριθμός αυτός θα παραμείνει αυτός για αρκετές εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι το 2025-26, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει τα λιγότερα ματς από κάθε άλλη σεζόν απ’ όταν μπήκε στον «θαυμαστό κόσμο» το 2013.

Τη σεζόν της κατάκτησης του «δαχτυλιδιού» (2020-21), ο Αντετοκούνμπο μέτρησε τα λιγότερα παιχνίδια κανονικής διάρκειας (61) ενώ από το 2019-20 και έπειτα, μονάχα το 2023-24 έχει πάνω από 70 παιχνίδια κανονικής διάρκειας στα πόδια του (73). Αν και έμεινε σε αυτά, μιας και το ταξίδι των Μπακς στην post season τελείωσε νωρίς, με τον ίδιο ανήμπορο να συνεισφέρει.

Giannis Antetokounmpo left the game after suffering an apparent lower leg injury.



pic.twitter.com/4z19dG9FPQ — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 24, 2026

Συνολικά η σεζόν 2022-23 ήταν η αγωνιστική περίοδος που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε λιγότερο από κάθε άλλη με 66 ματς συνολικά (63+3). Δεδομένα αυτό θα αλλάξει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Χαμένος στις σκέψεις του ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όταν το πόδι τον τράβηξε και αναγκάστηκε να καθίσει στον πάγκο με το σκορ στο 99-97 υπέρ των Νάγκετς, 17.4” για το φινάλε του αγώνα.

Μία στιγμή ενδεικτική της ψυχολογίας του εκείνη την ώρα, με τον αδερφό του Θανάση να το αντιλαμβάνεται και να προσπαθεί να αναπτερώσει το ηθικό του Γιάννη. Πάντα εκεί για εκείνον, στήριγμα.