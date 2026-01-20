Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το μέλλον του στους Μπακς και η απάντησή του, δεν αποπνέει αισιοδοξία στους φίλους τους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν Ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην νίκη των Μιλγουόκι Μπακς επί των Ατλάντα Χοκς. Με 21 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ τους και μαζί με τους Πόρτις και Γκριν, οδήγησαν τα «ελάφια» στο επιθετικό κομμάτι. Στις δηλώσεις του μετά το ματς οι φήμες περί αποχώρησης του κέντρισαν το ενδιαφέρον.

«Δεν ξέρω αν θα ολοκληρώσω τη σεζόν στο Μιλγουόκι, είναι κάτι που το κοιτάω μέρα με την μέρα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Δεν μπορώ να ελέγξω τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Προσπαθώ απλώς να επικεντρωθώ στη δουλειά μου, που είναι να βγαίνω στο γήπεδο, να αγωνίζομαι και να προσπαθώ να κερδίζω τους αγώνες», ξεκαθάρισε.

Παράλληλα σχολίασε αναφορικά με τη συμμετοχή στο All-Star Game του Φεβρουαρίου. «Ο νεαρός εαυτός μου, αν του έλεγες ότι θα είναι 10 φορές All-Star δεν θα το πίστευε», είπε αρχικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και έκλεισε τις δηλώσεις του, ευχαριστώντας τον Θεό που «τον κρατάει πεινασμένο και και τον προστατεύει σε αυτό το ταξίδι».