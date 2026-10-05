Όποιος είπε πως η άμυνα είναι μονάχα θέμα διάθεσης, είπε τη μισή – άντε και λίγο παραπάνω – αλήθεια. Έτσι δεν είναι Άλφα Ντιαλό;

Ο Αμερικανός γκαρντ «κεφαλαιοποίησε» την εκτόξευσή του τα τελευταία χρόνια στα παρκέ της Ευρώπης με το πρώτο συμβόλαιο της καριέρας του στο NBA. Με μια ευκαιρία εκεί. Και πριν καλά καλά αρχίσει η σεζόν εκεί, φανέρωσε στον «θαυμαστό κόσμο» το δυνατό του όπλο με το οποίο προτίθεται να κερδίσει όλο και περισσότερα λεπτά, βαθμιαία ίσως, στο ρόστερ των Ντένβερ Νάγκετς.

Ο πρώην άσος της Μονακό που αν δεν έβρισκε την προοπτική που θα τον κάλυπτε στο ΝΒΑ θα έπαιζε φέτος για λογαριασμό της Ντουμπάι, έσυρε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού την πολυσχιδή του φύση. Άλλωστε πρόκειται για τον κορυφαίο αμυντικό της Euroleague για την περίοδο 2025-26 αλλά ταυτόχρονα και έναν εκ των καλύτερων two-way παικτών της τα τελευταία χρόνια. Αφού δεν ήταν λίγες οι φορές που άφησε και το παιχνίδι του στην επίθεση να «μιλήσει» και να ικανοποιήσε, πάντοτε σε συνδυασμό με την ικανότητά του στην άμυνα.

Οι ομάδες του NBA βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας ενόψει της εκκίνησης της σεζόν, ανεβάζοντας σιγά σιγά στροφές πριν την έναρξη του «μαραθωνίου».

Την Κυριακή (4/10), οι Ντένβερ Νάγκετς έπαιξαν στο Κολοράντο με τους Γιούτα Τζαζ αφήνοντας για… επιμύθιο μία ΑΠΙΘΑΝΗ πάσα του Νίκολα Γιόκιτς αλλά και το «μήνυμα» του Άλφα Ντιάλο. Αν και νωρίς ακόμα για ασφαλή συμπεράσματα, ο πρώην παίκτης του Σπανούλη στη Μονακό ανάγκασε τον γκαρντ Τρέι Αλεξάντερ σε παράβαση οκτώ δευτερολέπτων, αφού του έκανε τη ζωή δύσκολη. Και κέρδισε το χειροκροτήμα.

Alpha Diallo clamps up Trey Alexander long enough for a backcourt violation



Via: https://t.co/rlzcIgu0Q9 pic.twitter.com/tlAdZ5SFzL — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) October 5, 2026

Δεν ήταν ούτε ο προσωπικός αντίπαλος ούτε το χρονικό διάστημα για να σημαίνει κάτι περισσότερο. Άλλωστε άπαντες κρίνονται τους προσεχείς μήνες, όταν θα έχει αρχίσει το… καλό.

Παρόλα αυτά σε έναν κόσμο θεάματος – και τεράστιων ικανοτήτων – όπου η άμυνα δεν κατέχει και τόσο περίοπτη θέση, ένας Άλφα Ντιαλό μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμος.