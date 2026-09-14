Ο Νίκολα Γιόκιτς δεν είναι σαν τους άλλους σούπερ σταρ οικουμενικά και το έχει αποδείξει. Πάμπολλες φορές.

Πριν από λίγες ημέρες ανέφερε ότι δεν αντέχει άλλο τη δημοσιότητα, δεν θα ήθελε να λογίζεται σαν είδωλο για τα νέα παιδιά και θα ήθελε την… ησυχία του.

Αγαπάει τα άλογα, τα λατρεύει. Ίσως και περισσότερο από το μπάσκετ. Βρίσκει νόημα στα καθημερινά παρά τη δημοφιλία του. Όπως και να το κάνουμε είναι ξεχωριστός. Εντός και εκτός παρκέ.

Πώς θα μπορούσε λοιπόν αυτός ο παίκτης να έχει και μία… φυσιολογική στατιστική; Λίγες ημέρες λοιπόν πριν την έναρξη της 12ης σεζόν της καριέρας του στον «θαυμαστό κόσμο» του NBA και μία ακόμα υποψηφιότητα για MVP της σεζόν (το έχει κατακτήσει ήδη τρεις φορές 2021, 2023, 2024), ο Νίκολα Γιόκιτς έχει «γράψει» 910 παιχνίδια στο NBA, συμπεριλαμβανομένων των playoffs.

Και όσο ακραίο κι αν φαίνεται – ιδίως για σέντερ – ο πολυπράγμων Νίκολα Γιόκιτς που έχει πάει τις παραστάσεις για έναν ρόλο σε άλλο επίπεδο, έχει καταγράψει περισσότερα triple-double (221 ματς) απ’ ότι καρφώματα.