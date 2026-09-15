Ο Τζερεμάϊα Ρόμπινσον-Ερλ συστήθηκε με… θόρυβο στους φίλους του Άρη και το Ole.gr παρουσιάζει μία ιστορία του πατέρα του με τον Κόμπι Μπράιαντ, 30 χρόνια πίσω.

Εκ προθέσως αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες, ο Άρης ολοκλήρωσε πριν από μερικές εβδομάδες ένα από τα μεγαλύτερα deal του καλοκαιριού. Κάτι που φάνηκε από τα πρώτα κιόλας φιλικά των ομάδων και ιδίως στην άνετη επικράτηση επί του Ερυθρού Αστέρα. Εκεί που ο Τζερεμάϊα Ρόμπινσον-Ερλ έλαμψε.

Οι «κιτρινόμαυροι» έσπασαν τα ταμεία τους (κοντά στα 2 εκατ. ευρώ ετησίως) και παρουσίασαν σε ένα ώριμο από μικρή ηλικία παιδί, την προοπτική της Ευρώπης. Δεν του απέκλεισαν εκείνη του NBA, κάτι που όπως έχει παραδεχθεί και ο ίδιος σε συνέντευξη του στο Ole.gr, τον κέρδισε. Μαζί φυσικά με τη στάση των ανθρώπων του Άρη και την προσέγγιση που είχαν.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν έρθει από την αρχή του καλοκαιριού σε συμφωνία με τον Ρόμπινσον-Ερλ αφήνοντας το «παραθυράκι» του NBA-out μέχρι τις 15 του Ιούλη. Κάπως έτσι όσο μνηστήρες χτύπησαν την πόρτα του ατζέντη του παίκτη έφαγαν… πόρτα, αφού είχαν έρθει δεύτεροι. Ακόμα και η Φενέρμπαχτσε σε μία από τις μεγαλύτερες νίκες – μεταγραφικά – των τελευταίων ετών για τον Άρη.

Ο Ρόμπινσον-Ερλ ξετύλιξε το ταλέντο και τις δυνατότητές του στο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα όπου και συγκέντρωσε τα «φώτα» πάνω του, σημειώνοντας 29 πόντους και πέντε ριμπάουντ σε μόλις 26′ αγώνα. Ο πρώην ΝΒΑερ ήταν… ασταμάτητος απέναντι σε μία ομάδα της Euroleague με βλέψεις playoffs μάλιστα. Αλλά στον Άρη, ήξεραν τι παίκτη έπαιρναν όταν προέτρεξαν για να τον κλείσουν.

Κολλεγιόπαιδο με διακρίσεις αρκετές που είχε ανεβάσει τον πήχη ψηλά από τα νεανικά του χρόνια. Όπως είχε συμβεί και με τον πατέρα του, απόφοιτο του Κάνσας, ο οποίος ήταν στην ίδια τάξη με τον Κόμπι Μπράιαντ (1996).

Οι δυο τους μάλιστα έναν χρόνο πριν αποδοφοιτήσουν, πρόσφεραν ένα εντυπωσιακό μπρα ντε φερ στον διαγωνισμό καρφωμάτων του κολεγιακού, ο οποίος έληξε… ισόπαλος. Κόμπι Μπράιαντ και Λέστερ Ερλ έλαβαν την ίδια ακριβώς βαθμολογία με το βραβείο του νικητή να μοιράζεται στα δύο.

Έντονο ανταγωνισμό είχε ο πατέρας του Ρόμπινσον-Ερλ καθόλη τη διάρκεια των σχολικών του χρόνων με τον αλησμόνητο Κόμπι Μπράιαντ. Μία αγωνιστική μονομαχία και τίποτα άλλο φυσικά ανάμεσα σε δύο κορυφαία prospects, η οποία συχνά γινόταν ολόκληρη συζήτηση για το Νο1 των rankings.

Ο Λέστερ Ερλ, πατέρας του σταρ του Άρη ο οποίος αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα τραυματισμού και δεν μπόρεσε να κάνει καριέρα στο NBA, θεωρούνταν ένα από τα «φαινόμενα» της εποχής. Τα σωματικά του προσόντα, τον έκαναν έναν εκ των πιο εντυπωσιακών παικτών ενώ θεωρούνται από πολλούς σκάουτερ, ως το απόλυτο αθλητικό φαινόμενο της χώρας.

Ο «Black Mamba» έχει παραδεχθεί μάλιστα σε μετέπειτα συνέντευξή του πως ο πατέρας του Ρόμπινσον-Ερλ ήταν από εκείνους που θεωρούνταν αρχικά από πάνω του και είχε αποτελέσει μέτρο σύγκρισης αλλά και κινήτρου για να φτάσει στην κορυφή.

Λίγους μήνες μετά το Slum Dunk at the Beach, στο επίσημο All-Star παιχνίδι των κορυφαίων τελειόφοιτων λυκείου στο Πίτσμπουργκ, συναντήθηκαν ξανά στον διαγωνισμό καρφωμάτων (Slam Jam). Αυτή τη φορά, ο Λέστερ Ερλ κέρδισε καθαρά τον Κόμπι Μπράιαντ, παίρνοντας τη διάκριση και αφήνοντας τον μετέπειτα θρύλο του NBA στη δεύτερη θέση.

Ο νεός παίκτης του Άρη δεν έχει κρύψει την αδυναμία που είχε (ένας ακόμα) στον Κόμπι Μπράιαντ, μαθαίνοντας ως πιτσιρικάς τις κινήσεις του. Αλλά κυρίως αφομοιώνοντας την Mamba Mentality του, η οποία τον συντροφεύει μέχρι σήμερα.