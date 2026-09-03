Πάρα μα πάρα πολύ ακριβά στοίχισε ο Κάουι Λέοναρντ τελικά στους Λος Άντζελες Κλίπερς, δίχως το ανάλλογο αντίκρυσμα.

«Βαριά καμπάνα» και λίγα λέμε. Εξοντωτική ήταν η ποινή που επέβαλε το NBA μετά από πολύμηνη έρευνα, στους Λος Άντζελες Κλίπερς για οικονομικές παρατυπίες που έκαναν στην περίπτωση του Καουάι Λέοναρντ, πληρώντας πάρα πολύ ακριβά τον πέλεκυ.

Το καλοκαίρι του 2019 οι Κλίπερς υπέγραψαν τον δις πρωταθλητή του NBA Καουάι Λέοναρντ, ο οποίος ζήτησε και την ανταλλαγή του Πολ Τζόρτζ στην ομάδα για να συμφωνήσει μαζί τους. Εκείνοι δεν του χάλασαν το χατήρι, ωστόσο μερικές αποφάσεις που πήραν στη δική του περίπτωση αυτά τα χρόνια και οι οποίες δεν βρήκαν το ανάλογο αντίκρυσμα (μονάχα τρεις νίκες στα playoffs), οδήγησαν σε μία από τις πιο βαριές τιμωρίες που έχουν επιβληθεί ποτέ.

Το NBA εξάντλησε την αυστηρότητά του και χρέωσε τους Κλίπερς με πρόστιμο 30 εκατ. δολάρια, ένα έτος αποκλεισμού στον ιδιοκτήτη της ομάδας Στιβ Μπάλμερ, το ίδιο στην πρόεδρο των Business Operations, Γκίλιαν Ζάκερ, ενώ τη μισή ποινή επέβαλε στον πρόεδρο των Basketball Operations, Λόρενς Φρανκ. Χωρίς οικονομικές απολαβές οι δύο τελευταίοι ενώ και ο οργανισμός των Κλίπερς μπήκε σε πρόγραμμα εποπτείας από τη λίγκα.

Την ίδια ώρα, απέκλεισε διά παντός τον θείο και μέχρι πρότινος ατζέντη του Λέοναρντ, Ντένις Ρόμπερσον, από κάθε πάρε-δώσε με τη λίγκα. Και όλα αυτά καθώς το NBA αποφάνθηκε πως οι Κλίπερς πλήρωναν από το 2021 τον Καουάι Λέοναρντ και μέσω της χορηγού εταιρείας Aspiration, γεγονός που επέτρεπε στην ομάδα να παρακάμπτει κανονισμούς του salary cap.

Επίσης πρόστιμο 700 χιλιάδες ευρώ (πρόστιμο που αναλογεί σε παράνομα οφέλη και αμοιβές και του θείου του) επιβλήθηκε και στον Λέοναρντ.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι Κλίπερς έχασαν και πέντε draft picks πρώτου γύρου μέχρι το 2033 (2029-2033). Στα οποία αν προσθέσει κανείς άλλα πέντε στο διάστημα αυτών των χρόνων (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) και δύο pick swaps 2023 & 2025, κατανοεί κανείς πόσο ασύμφορη ήταν αυτή η επένδυση για την ομάδα.

Ακόμα χειρότερο γίνεται αν αντιληφθεί κανείς πως για να έχουν τους Λέοναρντ και Τζορτζ μαζί, οι Κλίπερς συμπεριέλαβαν στο trade τον μετέπειτα MVP και πρωταθλητή Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, τον Ντανίλο Γκαλινάρι και με κάποιο τρόπο επίσης τους Τζέιλεν Ουίλιαμς, Τρε Μαν, Ντίλον Τζόουνς, Τόμας Σορμπέ, Αντάι Μάρα και Χάιμε Χακές Τζούνιορ.

Όπως καταλαβαίνει κανείς και κρίνοντας ως μετά χριστόν προφήτες, αυτά που έχασαν κέρδισαν οι Κλίπερς σε σχέση με αυτά που έχασαν με τις ενέργειές τους αυτές, ήταν… ψίχουλα.

Πάντως η επιστροφή του Λέοναρντ στους Ράπτορς, συμφωνημένη εδώ και καιρό, θα τελεστεί και θα ολοκληρωθεί κανονικά σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, μετά τις ποινές που επιβλήθηκαν στον ίδιο και τους Κλίπερς.