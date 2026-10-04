Το ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μαϊάμι Χιτ ήταν αρκετό, ώστε ο Έρικ Σποέλστρα να «θυμηθεί» έναν… θρύλο των Λος Άντζελες Λέικερς!

Το ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νέα του «περιπέτεια» είναι γεγονός!

Ο Έλληνας σταρ αποφάσισε το καλοκαίρι να πει «αντίο» από τους Μιλγουόκι Μπακς, για να συνεχίσει στους Μαϊάμι Χιτ.

Το NBA «άνοιξε» την αυλαία του στη regural season, με την ομάδα της Φλόριντα να αντιμετωπίζει τους Τορόντο Ράπτορς (04/10, 105-129).

GIANNIS SCORING AND ASSISTING AT WILL 💪



The Heat offense is looking scary with Antetokounmpo. pic.twitter.com/nmsDAMaXZ5 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 4, 2026

Σε ένα ματς που δεν «ζορίστηκε» ιδιαίτερα, για να πάρει την πρώτη νίκη της σεζόν. Όπως είναι λογικό όλα τα βλέμματα ήταν «στραμμένα» πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο 31χρονος φόργουορντ έπαιξε συνολικά 14:07 λεπτά, έχοντας εννέα πόντους, τέσσερα ριμπάουντ, αλλά και επτά ασίστ!

🏀 SATURDAY'S FINAL SCORES 🏀



Giannis Antetokounmpo makes his preseason debut for Miami as the @MiamiHEAT defeat the Raptors in the NBA Québec City Game 2026!



Tim Hardaway Jr: 14 PTS, 3-3 3PM, 4-4 FGM

Pelle Larsson: 13 PTS, 2 STL

Andrew Wiggins: 12 PTS

RJ Barrett: 15 PTS pic.twitter.com/td79tOn0WP — NBA (@NBA) October 4, 2026

Στο τέλος του ματς ο προπονητής των Μαϊάμι Χιτ, Έρικ Σποέλστρα, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για εκείνον.

Και όχι μόνο αυτό, αφού χάρη στα όσα έκανε τη δημιουργία τον ανάγκασε να «θυμηθεί» το «πώς» έπαιζε ο Μάτζικ Τζόνσον!

Αναλυτικά, όσα είπε ο Έρικ Σποέλστρα, για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Κάνει καταπληκτικές ενέργειες. Το ξέραμε αυτό γι’ αυτόν. Τον αντιμετωπίσαμε τρεις φορές στα πλέι-οφ. Αλλά όταν το βλέπεις πραγματικά κάθε μέρα στις προπονήσεις αυτή την εβδομάδα, εκτιμάς πόσο εξαιρετικός δημιουργός μπορεί να είναι. Το μέγεθος, το όραμα και η ικανότητά του να τα καταφέρνει να δίνει πάσες στους σουτέρ είναι πραγματικά εντυπωσιακά.

Ο Πατ (Ράιλι) ήταν στην προπόνηση όλη την εβδομάδα και ο τρόπος με τον οποίο παίζει όταν έχει τη μπάλα στα χέρια του και την πασάρει, μας θυμίζει σε όλους έναν σπουδαίο γκαρντ που έπαιζε για τον Ράιλι τη δεκαετία του ’80 (Μάτζικ Τζόνσον)».