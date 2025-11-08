Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς επέστρεψε στη δράση και «έγραψε» την πρώτη του συμμετοχή με το Πανεπιστήμιο του Ιλινόι.

Η είδηση των τελευταίων ωρών στην κολεγιακή ομάδα του Ιλινόι και τους μπασκετικούς διαδρόμους ήταν φυσικά το ντεμπούτο του υιού Στογιάκοβιτς, του Αντρέι με την ομάδα αφού το τελικό 113-70 δεν σηκώνει και τόση κουβέντα για την διαφορά δυναμικότητας με το FGCU.

Το Ιλινόι ντούμπλαρε τις νίκες του στο ξεκίνημα της σεζόν στο NCAA, με τον Στογιάκοβιτς Τζοίνιορ που πήρε μεταγραφή από το California, αφού έπαιξε ως freshman στο Στάνφορντ, να πραγματοποιεί την «παρθενική» του εμφάνιση στην τρίτη του σεζόν στο κολεγιακό.

Μία από τις ελπίδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ του αύριο, κανακάρης του τεράστιου Πέτζα Στογιάκοβιτς άλλοτε «θρύλου» του ΠΑΟΚ, ο οποίος «έγραψε» νούμερα πέρυσι με 17.9 πόντους ανά παιχνίδι.

Ο τραυματισμός του στο γόνατο, τον κράτησε εκτός για μεγάλο διάστημα της προετοιμασίας και όπως ήταν λογικό, δίχως να έχει αγωνιστικό ρυθμό, ο Αντρέι Στογιάκοβιτς έπαιξε μακριά από τις δυνατότητές του στον ντεμπούτο του.

Ο προπονητής του παρόλα αυτά, στον οποίο στηρίζει τόσο ο ίδιος όσο και το πρόγραμμα αρκετά, του έδωσε σημαντικό χρόνο συμμετοχής (21′), ζητώντας από εκείνον ένα και μόνο πράγμα στο ημίχρονο, όπως παραδέχθηκε στη συνέντευξη Τύπου.

Here is Brad Underwood on Andrej Stojakovic's #Illini debut.



Says he still hasn't been a full participant in practice. Thought he was much better in second half than first.



"I thought he competed defensively. I told him at half I wasn't putting him back in if he didn't rebound… pic.twitter.com/yHOWMQ4Wz1 — Glenn Kinley (@glenn_kinley) November 8, 2025

Να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο ριμπάουντ. Στο δεύτερο μέρος απελευθερώθηκε κάπως και βελτίωσε τα ποσοστά του, τελειώνοντας το παιχνίδι από το 1/6 στα 4/10 σουτ εντός παιδιάς για 9 πόντους, ενώ κατέβασε και δύο «σκουπίδια».

«Ήταν σπουδαίο που τον είδαμε», είπε ο Μπραντ Άντεργουντ μετά από πολύμηνη απουσία και πρόσθεσε πως «στο πρώτο ημίχρονο ήταν κάπως βιαστικός, ήθελε να κάνει κάποια παραπάνω πράγματα, στο δεύτερο μέρος όμως βρήκε έναν καλό ρυθμό να γυρίσει την μπάλα. Είχε κάποια καλά plays και έδειξε τις μεγάλες δυνατότητές του να επιτεθεί», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς αποτελεί μία από τις πολύ σημαντικές ανοιχτές υποθέσεις της «γαλανόλευκης», μιας και δεν έχει αποφασίσει ακόμα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα διαλέξε. Ανάμεσα στις τρεις επιλογές, εκείνη της Σερβίας (από τον πατέρα του) και της Ελλάδας (από την πλευρά της μητέρας του) έχουν φυσικά το προβάδισμα έναντι των ΗΠΑ και των τριών διαβατηρίων που έχει, με τον πατέρα του να ξεκαθαρίζει το καλοκαίρι πως ακόμα δεν έχει αποφασίσει και πως θα το κάνει, όταν έρθει η ώρα.

#Illini HIGHLIGHTS: Andrej Stojakovic, JR transfer from Cal



First game since knee injury. He started off slow, and multiple missed shots at the rim. He finished better with 9 points, 5 rebounds and 3 assists



Andrej scored 18 PPG at Cal last season, and could see volume go down… pic.twitter.com/DM3kBfu22P — Carson Gourdie (@GourdieReport) November 8, 2025

Το ελληνικό μπάσκετ βέβαια εύχεται να αποτελεί παρερμηνεία η φωτογραφία/στόρι στο IG που ανέβασε τον Αύγουστο με τον Τρίσταν Βούκτσεβιτς και την φανέλα των «Πλάβι». Μία περίπτωση συγκρίσιμη με τη δική του, η οποία χάθηκε για την Εθνική Ελλάδος.

Ή ακόμα περισσότερο η σερβική σημαία που φόρεσε στους ώμους του πριν από περίπου έναν μήνα στο Ιλινόι και φωτογραφήθηκε με τον Μαυροβούνιο συμπαίκτη του, Νταβίντ Μίρκοβιτς.