Αποτελεί ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της ελληνικής Ομοσπονδίας η οποία επουδενί δεν θα ήθελε να έχει την ίδια έκβαση με εκείνη του Τρίσταν Βούκσεβιτς. Αν και δεν περνάει μονάχα από το δικό της χέρι.

Την 17η του Αυγούστου 2025, ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, γόνος του σπουδαίου Πέτζα που έγραψε τη δική του ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ και τον ΠΑΟΚ, γιόρτασε τα 21 του χρόνια. Πράγμα που σημαίνει πως το μεγάλο δίλλημά του, δεν είναι πλέον ζήματα για τα προσεχώς αλλά πραγματικό και υπαρκτό.

Ο γεννημένος στη Θεσσαλονίκη Στογιάκοβιτς Jr μπορεί πλέον να επιλέξει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε διεθνείς διοργανώσεις στο εγγύς μέλλον σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Η τριπλή υποκοήτητα (Σερβία, Ελλάδα, ΗΠΑ) του δίνει τη δυνατότητα επιλογής με το… ντέρμπι βέβαια να μαίνεται ανάμεσα στους «Πλάβι» και την «Επίσημη Αγαπημένη». Ο κανονισμός της FIBA αναφέρει πως μία Ομοσπονδία μπορεί να τρέξει τη διαδικασία και να βγάλει δελτίο συμμετοχής με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για έναν παίκτη μετά τη συμπλήρωση 21 ετών, για να λογίζεται ως γηγενής, και ανεξαρτήτως αν πριν έχει αγωνιστεί για άλλη εθνική ομάδα.

Για το καλό του ελληνικού μπάσκετ, η υπόθεση Στογιάκοβιτς θα ήταν ιδανικό να είχε διαφορετική κατάληξη με εκείνη του Τρίσταν Βούκσεβιτς, ο οποίος ψήφισε την χώρα του πατέρα του και κλήθηκε μάλιστα από τον Πέσιτς για το επερχόμενο Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο άσος των Γουίζαρντς συμμετέχει κανονικά στην προετοιμασία των «Πλάβι» αναμένοντας τα τελευταία κοψίματα ως προς την τελική 12άδα με την οποία θα διεκδικήσει η παρέα του Γιόκιτς το χρυσό μετάλλιο.

Βέβαια στην περίπτωση του Αντρέι Στογιάκοβιτς υπάρχει και η Αλέκα Καμηλά, η Ελληνίδα μητέρα του και σύζυγος του Πέτζα Στογιάκοβιτς. Ο ίδιος ο Αντρέι που ετοιμάζεται για την 3η του σεζόν στο Πανεπιστήμιο και το NCAA, με το Illinois αυτή τη φορά αφού άλλαξε ξανά στέγη για να αυξήσει και τις πιθανότητές του να βρεθεί στην March Madness, ανέβασε μερικές φωτογραφίες και repost για τον εορτασμό των γενεθλίων του. Ανάμεσα σε αυτά και μια φωτογραφία, του φίλου του και συνομιλήκου του Βούκσεβιτς με τη φανέλα της Εθνικής Σερβίας. Κάτι που μπορεί εύκολα να θεωρηθεί από κάποιον «αποκάλυψη» για την επιλογή του.