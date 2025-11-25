Στο NCAA υπάρχει μπόλικη… Ελλάδα και μετά τον Νεοκλή Αβδάλα, ακόμα ένας αθλητής από τα μέρη μας προκάλεσε «θόρυβο», με την εμφάνισή του!

Μπορεί οι ΗΠΑ να είναι πολλά χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα. Ωστόσο, στο NCAA το στοιχείο από τη χώρα μας είναι «πλούσιο»!

O Νεοκλής Αβδάλας να «κλέβει» τις εντυπώσεις, αλλά υπάρχουν πολλοί Έλληνες αθλητές «κυνηγούν» το όνειρό τους στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς ξεχωρίζουν και με την εμφανίσεις τους! Δεν πάει πολύ καιρός από όταν ο «Νέο» αναδείχτηκε Rookie της εβδομάδας.

Δεν είναι μόνο ο Αβδάλας: Τα ελληνόπουλα «ακούστηκαν» στο NCAA Αρκετά τα ελληνόπουλα που κάνουν το βήμα από τα ηλικιακά πρωταθλήματα σε αντρικό επίπεδο μέσα NCAA και δεν παιρνούν απαρατήρητα.

Ωστόσο, ένας συμπατριώτης του τον «ζήλεψε» και είπε να τον «αντιγράψει»!

Το βράδυ της Κυριακής (23/11) το Μονμάουθ επικράτησε στο «θρίλερ» με του Ρόμπερτ Μόρις (23/11, 70-69).

Στον αγώνα υπήρχαν δύο ελληνόπουλα με πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην πλευρά των νικητών ήταν ο Στέφανος Σπάρταλης, ενώ στον χαμένων ο Νίκος Ντικούδης.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 18 πόντους (5/13 σουτ, 8/8 βολές), 4 ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα λάθος. Το τελικό σκορ μάλιστα διαμορφώθηκε από τα δικά του χέρια, ευστοχώντας σε ζευγάρι βολών 10” πριν το τέλος.

Clutch Σπάρταλης καθόρισε τον ελληνικό «εμφύλιο» στο NCAA: Τι έκαναν οι υπόλοιποι; Υπάρχει ελληνικό μπάσκετ στο NCAA και πέρα από τον σταρ, Νεοκλή Αβδάλα όπως αποδείχθηκε ξανά. Η ελληνική μάχη πήγε σε έναν πρώην ερυθρόλευκο.

Ο Στέφανος Σπάρταλης ισοφάρισε το season high του και έδωσε συνέχεια στις πολύ καλές και γεμάτες του εμφανίσιες. Μάλιστα, είναι ο πρώτος σκόρερ του κολεγίου του με 15 πόντους κατά μέσο όρο.

Για αυτό και μία ατομική διάκριση δεν άργησε να έρθει. Ο 19χρονος μπασκετμπολίστας αναδείχθηκε Rookie της Εβδομάδας στην περιφέρειά του από το Coastal Athletic Association (CAA), την κολεγιακή αθλητική ένωση στις ΗΠΑ, η οποία ανήκει στο NCAA Division I!

Πλέον, ο Νεοκλής Αβδάλας θα έχει και… παρέα στον εν λόγω βραβείο, καθώς τα ελληνόπουλα έχουν αρχίσει να «λάμπουν» για τα καλά στο ΝCAA.