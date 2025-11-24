Υπάρχει ελληνικό μπάσκετ στο NCAA και πέρα από τον σταρ, Νεοκλή Αβδάλα όπως αποδείχθηκε ξανά. Η ελληνική μάχη πήγε σε έναν πρώην ερυθρόλευκο.

Στην αντίπερα όχθη της Αμερικής, ένα ολόκληρο πρόγραμμα σπουδών με το μπάσκετ σε κεντρική θέση και… καθρέφτη το NCAA, προσελκύει μερικά από τα καλύτερα ταλέντα παγκοσμίως.

Πρωτοετείς που έχουν το όνομα, καριέρες που βρίσκονται στα σκαριά. Ανάμεσά τους και 30 ελληνόπουλα πάνω κάτω που κυνηγούν το όνειρο. Από τον πιο προβεβλημένο με το μεγαλύτερο potential Νεοκλή Αβδάλα, μέχρι τον Ανδρέα Λουλούδη και τον Γιώργο Καλατζή.

Το βράδυ της Κυριακής (23/11) βέβαια, δύο άλλοι νεαροί είχαν την τιμητική τους. Το Μονμάουθ του Στέφανου Σπάρταλη επικράτησε στον πόντο (70-69) του Νίκου Χιτικούδη που παίζει στο Ρόμπερτ Μόρις, με τους δυο πιτσιρικάδες να έχουν σηματικό ρόλο στο αποτέλεσμα.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ήταν εκείνος που χαμογέλασε στο φινάλε, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 18 πόντους (5/13 σουτ, 8/8 βολές), 4 ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα λάθος. Το τελικό σκορ μάλιστα διαμορφώθηκε από τα δικά του χέρια, ευστοχώντας σε ζευγάρι βολών 10” πριν το τέλος του αγώνα.

Ο Σπάρταλης ισοφάρισε το season high του και έδωσε συνέχεια στις πολύ καλές και γεμάτες του εμφανίσιες, όντας ο πρώτος σκόρερ του κολεγίου του με 15 πόντους κατά μέσο όρο. Εξαιρετικό ξεκίνημα από τον μέχρι πρότινος σέντερ των Πειραιωτών με το διπλό δελτίο.

Στην αντίπερα όχθη, εκ των κορυφαίων για το Ρόμπερτ Μόρις ήταν ο Νίκος Χιτικούδης με 12 πόντους (6/10 σουτ) και 7 ριμπάουντ. Ο νεαρός φόργουορντ με έφεση στο ριμπάουντ ο οποίος άλλαξε… στέγη και από το A&T της Καλιφόρνια, αποτελεί μέλος της ιστορία των Colonials. Για την ώρα φέτος μετράει 14,5 πόντους και 7.7 ριμπάουντ.

Τι έκαναν Σούλης και Ροζακέας;

Νικηφόρα συνέχισε το Κολούμπια του Ράιαν Σούλη επί των Λονγκγουντ Λάνσερς με 95-70. Ο Έλληνας φόργουορντ και γιος του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Βασίλη, ξεκίνησε στην βασική πεντάδα, έχοντας 4 πόντους με 1/2 δίπ., 0/1 τρίπ., 2/4 βολές, 5 ριμπ., 2 ασίστ, 3 τάπες, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 15′ συμμετοχής.

Παιχνίδι είχε το βράδυ της Κυριακής (23/11) και το Mount St. Mary του Τάσου Ροζακέα που ηττήθηκε από το Γουέστ Βιρτζίνια με 70-54. Ο 19χρονος υψηλόσωμος πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού, αγωνίστηκε για 34 λεπτά και είχε 9 πόντους με 1/3 δίπ., 2/6 τρίπ., 1/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη.

Ο Ροζακέας παίζει αρκετά σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν (27.2′), ψάχνοντας τον τρόπο να γίνει ακόμα πιο επιδραστικός για την ομάδα του. Για την ώρα μετρά 7,2 πόντους και 3,8 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.