Δεν είναι closer, ούτε έχει προσποιηθεί ποτέ πως διαθέτει κάτι τέτοιο στο (υπερ)πλούσιο ρεπερτόριό του. «Μπορώ να ζήσω αν σουτάρω και το χάσω. Όχι όμως αν δεν πάρω καν το σουτ», τόνισε ο αγριεμένος Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την ΚΑΛΑΘΑΡΑ του που έκρινε το ματς με τους ελλιπείς Πέισερς.

Παιχνίδι που το περίμενε σίγουρα εδώ και μήνες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τους είχε… γινάτι ακόμα κι αν προτιμά ο Greek Freak να πράττει και όχι να μιλά. Το έκανε με την εμφάνισή του πριν από μερικές ώρες στο Tissot Center.

Είναι νωπές ακόμα οι μνήμες απ’ όταν η παρέα του υιού Χαλιμπέρτον έκανε φύλλο και φτερό τους άδειους Μιλγουόκι Μπακς στην post season της σεζόν 2024-25. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όμως δεν ξέχασε και το έδειξε και με τον πανηγυρισμό του όταν… σόκαρε το κοινό στην Ιντιάνα.

Ο Αντετοκούνμπο «ανέλυσε» την απίθανη καλαθάρα, που «καθάρισε» τους Πέισερς! (video) Ένας Γιάννης Αντετοκούνμπο από άλλο… πλανήτη! «Καθάρισε» μόνος του τους Ιντιάνα Πέισερς με μία απίθανη καλαθάρα και στο τέλος του αγώνα μάς «μετέφερε» το πώς το «έζησε» ο ίδιος!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ βρίσκεται σε beast mode στην εκκίνηση της σεζόν. Έχει έρθει με φόρα από το μετάλλιο με την Εθνική ομάδα, όντας κάτι παραπάνω από αποδοτικός στο μειωμένο χρονικά διάστημα που βρίσκεται στο παρκέ. Ο Greek Freak βρίσκεται σε οργιώδη κατάσταση (34 πόντοι, 13,3 ριμπ.), ασταμάτητος. Κρίνοντας παιχνίδια, ακόμα και στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

Η άμμος στην κλεψύδρα άδειαζε, ήταν η στιγμή του. Άπαντες έκαναν στην μπάντα για να πάρει την προσπάθεια ο Giannis. Αφότου οι Πέισερς του έκοψαν τον διάδρομο και με το σκορ στο 125-125, ήξεραν όλοι τι θα συμβεί. Θα γυρίσει για fadeaway. Το γεγονός ότι το γνώριζαν όμως, δεν σημαίνει πως κατάφεραν και να το σταματήσουν.

Ντρίμπλα, προσποίηση βήμα πίσω, καλή ισορροπία και… μέσα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε μία πρώτη εκδίκηση από τους Πέισερς και την οικογένεια Χαλιμπέρτον, από τον πατέρα του Ταϊρίς δηλαδή. Και σημείωσε το μόλις δεύτερο αυθεντικό και κλασσικό buzzer beater της καριέρας του στο NBA. Και ήταν μάλιστα πανομοιότυπο με αυτό που είχε βάλει στο Madisson Square Garden τις πρώτες μέρες του 2017.

Ο 23χρονος τότε Αντετοκούνμπο έβαλε στην πλάτη του τον Λανς Τόμας, τον πήγε… καροτσάκι μέχρι που γύρισε και άφησε το κοινό της Νέας Υόρκης άφωνο για το 105-104. Το ταμπλό στη μπασκέτα της παρέας του Καρμέλο Άντονι, είχε κοκκινήσει. Οι Μπακς έγιναν ένα κουβάρι.

Από τότε έχουν μεσολαβήσει μερικές – λίγες – for the win ή για την επιβίωση, προσπάθειες. Άλλωστε δεν είναι ο σουτέρ της τελευταίας στιγμής, άσχετα αν μπορεί ενίοτε να «μεταμφιεστεί» και σε αυτό.

Οι Νικς έχουν δει ξανά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να τους παίρνει την… μπουκιά από το στόμα όταν είχε «χορέψει» τον Ενές Καντέρ στο Μιλγουόκι για το 92-90, αφήνοντας 1.9” στο ρολόι. ΥΠΕΡΟΧΗ spin move, η σπεσιαλιτέ του. Ήταν Φλεβάρης του 2018 και είχε εκμεταλλευτεί το σκριν του Τζον Χένσον για να απεμπλακεί από τον Πορζίνγκις και να βρεθεί face to face με τα πιο αργά πόδια του Τούρκου σέντερ.

Μερικούς μήνες αργότερα, περίπου τέτοιες μέρες το 2019, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «ψιλιάστηκε» το κοντό και κακό σουτ από τον Κρις Μίντλετον, ακολούθησε την πορεία της μπάλας, συγχρονίστηκε, σηκώθηκε την κατάλληλη στιγμή και πρόλαβε τον χρόνο για να ισοφαρίσει το ματς με τους Χιτ.

GIANNIS TO SEND THE GAME TO OT! 🔥#FearTheDeer pic.twitter.com/l7gC28DEne — NBA TV (@NBATV) October 26, 2019

Τον Γενάρη του 2021, ήταν σειρά των Χόρνετς να την πατήσουν. Οι Μπακς έστησαν ένα play που έβγαλε τον Αντετοκούνμπο με χώρο μπροστά του. Εκείνος πήρε τα βήματα και βρήκε τον τρόπο να σκοράρει παρά την καλή ατομικά άμυνα που έπαιξε ο προσωπικός του αντίπαλος για να δώσει τη νίκη με 127-125 στην ομάδα του. Παρότι λίγο έλειψε να την… πάθουν τα ελάφια στα 2” που απόμεναν.