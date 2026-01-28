Ο Σαμς Σαράνια έριξε «βόμβα» για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς ανέφερε πως είναι έτοιμος να αλλάξει πόλη και ομάδα!

«Συναγερμός» στο NBA! Όλο και πιο πολλά είναι τα δημοσιεύματα, που κάνουν λόγο για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, λίγες ημέρες πριν τη λήξη της Trade Deadline!

Το ESPN και ο έγκριτος δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνια, θεωρούν -σχεδόν- σίγουρη τη «μετακόμιση» του Έλληνα φόργουορντ!

«Ο Αντετοκούνμπο έπαιξε το τελευταίο του ματς με τους Μπακς!» Δημοσιογράφος του ESPN έριξε… βόμβα για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αναφέροντας πως «έπαιξε το τελευταίο του ματς με τους Μπακς».

Κι αυτό, γιατί αναφέρει πως «είναι έτοιμος να αλλάξει ομάδα, σε λίγες ημέρες ή το καλοκαίρι»! Σύμφωνα, πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, ο 31χρονος σταρ έχει κάνει γνωστό στους Μιλγουόκι Μπακς, πως θεωρεί πως ήρθε η ώρα να μπει ένα «τέλος», εδώ και αρκετούς μήνες.

Γι’ αυτό, και τα «ελάφια» πλέον είναι πρόθυμα να καθίσουν στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων και να συζητήσουν για την ανταλλαγή του! Ωστόσο, αν δεν ικανοποιηθούν θα εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο εκ νέου, για το καλοκαίρι.

Το μόνο, που είναι σίγουρο, είναι πως η περίπτωσή του θα ξεκαθαρίσει σύντομα, καθώς μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 22:00 μ.μ., θα πρέπει να έχουν τελειώσει όλα. Αλλιώς θα έχουμε… παράταση στην αγωνία.

Τα συναισθήματα του Αντετοκούνμπο σε ένα στιγμιότυπο, μετά τον τραυματισμό του (video) Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν… ράκος όταν κατάλαβε ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες ακόμα εν μέσω έντονης «παραφιλολογίας» για το μέλλον του στο Μιλγουόκι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, φαίνεται πως οδεύουμε για το «τέλος» εποχής.

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Σαμς Σαράνια:

«Ο δύο φορές MVP Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος για ένα νέο ‘σπίτι ‘ πριν την προθεσμία των ανταλλαγών του NBA στις 5 Φεβρουαρίου ή στην offseason, καθώς αρκετές αντίπαλες ομάδες κάνουν επιθετικές προσφορές στους Μιλγουόκι Μπακς γι’ αυτόν και η ομάδα αρχίζει να ακούει, σύμφωνα με πηγές του ESPN.