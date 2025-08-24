Κομβικός ήταν ο Τζέριαν Γκραντ στην πρεμιέρα της Team USA στο AmeriCup και τη νίκη απέναντι στις Μπαχάμες. Σούπερ εμφάνιση από τον Ζακ Όγκαστ, πρώην «πράσινο».

Την Team USA στις πλάτες του κατά κάποιο τρόπο πήρε ο Τζέριαν Γκραντ στην πρεμιέρα των ΗΠΑ στο φετινό AmeriCup 2025 που διεξάγεται στη Νικαράγουα.

Η πειραγμένη φυσικά ομάδα των ΗΠΑ – όπως συνηθίζει σε διοργανώσεις εκτός Ολυμπιακών Αγώνων και Mundobasket – με παίκτες ανά τον κόσμο και όχι NBAers, ζορίστηκε αρκετά στον εναρκτήριο αγώνα με τις Μπαχάμες και χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο για να μπει με το δεξί στον θεσμό. Ακόμα κι έτσι βέβαια, το κετάφεραν οι χρυσοί Ολυμπιονίκες στο Παρίσι με τελείως διαφορετική βέβαια σύνθεση και δυναμική.

Κομβικός παράγοντας για την πορεία της Team USA στο τουρνουά (θα) είναι το… γαλλικό κλειδί του Παναθηναϊκού, Τζέριαν Γκραντ ο οποίος κλήθηκε για πρώτη φορά να εκπροσωπήσει το εθνόσημο. Και δεν θα μπορούσε φυσικά να αρνηθεί. Γεγονός που φάνηκε από την πρεμιέρα.

Ο γκαρντ των «πρασίνων» έμεινε στο παρκέ σχεδόν περισσότερο από κάθε άλλο παίκτη του Στέφεν Σίλας (28’16”) προσφέροντας 11 πόντους και 7 τελικές πάσες, μεταξύ άλλων στο αγχωτικό 105-93.

Εκείνος βέβαια που έθελξε με την παρουσία του, ήταν ένας άλλος πρώην αυτή τη φορά παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Ζακ Όγκαστ ήταν ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ με 28 πόντους και 7 ριμπάουντ ενώ άξιος συμπαραστάτης του, υπήρξε και ο Τάιλερ Καβανό της Μπαχτσεσεχίρ με 13 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Στην νίκη των ΗΠΑ συνέβαλε και ο Κάμερον Ρέινολντς του Αμαρουσίου με 10 πόντους και τρία ριμπάουντ ενώ στο ματς αγωνίστηκε – δίχως να σκοράρει – και ένας άλλος γνώριμος των ελληνικών γηπέδων. Ο λόγος για τον Τζάρελ Έντι, ο οποίος αγωνίστηκε στο Περιστέρι τη σεζόν που μας πέρασε. Ο Άντριου Άντριους, πρώην του Παναθηναϊκού κι εκείνος, δεν πάτησε παρκέ.

Η Team USA θέλει να ανακτήσει τα πρωτεία και να κατακτήσει το 8ο χρυσό μετάλλιο στο FIBA AmeriCup (1992, 1993, 1997, 2003, 2007, 2017).

Τους μισούς σχεδόν από τους πόντους που προσέφερε, ο Τζέριαν Γκραντ τους έβαλε στην παράταση (6 πόντους), έχοντας γεμάτη στατιστική συνολικά (1/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 6/8 ελεύθερες βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 28:16).