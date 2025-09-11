Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Μπορεί ο ήλιος να σταματήσει να φεγγοβολά, η Γη να πάψει να περιστρέφεται γύρω από τη Σελήνη και να ξημερώνει από τη Δύση και όχι από την Ανατολή. Αυτό όμως που δεν μπορεί να συμβεί μέχρι να αποφασίσει να κρεμάσει τη φανέλα του, είναι να σιωπήσει ο Λούκα Ντόντσιτς. Να σταματήσει να «σπάει» ρεκόρ.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ που για πολλούς δεν είχε την μεταχείρηση από πλευράς διαιτητών που του άρμοζε και του αναλογούσε στον προημιτελικό με τη Γερμανία, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να δώσει συνέχεια στο ταξίδι των πρωταθλητών Ευρώπης του 2017. Να παρατείνει το όνειρο. Η νέα του παράσταση ωστόσο απέναντι στη «μηχανή», δεν έφτανε.

Το σόου του Λούκα Ντόντσιτς κόντρα στους Γερμανούς δεν αποδείχθηκε αρκετό με τον μέγκα σταρ των Λέικερς, να τα… μαζεύει από τη Ρίγα με μία πικρία αφού η νίκη είναι εθιστική. Αλλά και ένα αίσθημα περηφάνιας για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε τόσο εκείνος όσο και οι συμπαίκτες του.

Οι Γερμανοί που βρίσκονται δύο θετικά αποτελέσματα μακριά από το να γίνουν η 4η ομάδα στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ με εν ενεργεία κατάκτηση τόσο σε Μουντομπάσκετ όσο και στη διοργάνωση της εκάστοτε ηπείρου, έφραξαν τον δρόμο στον Λούκα. Και μαζί την ευκαιρία για ακόμα περισσότερη μαγεία.

Σκέτη απόλαυση ήταν ο Λούκα Ντόντστις επιθετικά – αφού δεν δείχνει τον ίδιο ζήλο και στα μετόπισθεν – με τη μία 30άρα να διαδέχεται την άλλη. Ο πρώην ΠΑΙΚΤΑΡΑΣ των Μάβερικς και της Ρεάλ μεταξύ άλλων που είχε παιδάκι ακόμα για ίνδαλμα τον Βασίλη Σπανούλη για χάρη του οποίου έχει διαλέξει τα 7άρια στη φανέλα, τελείωσε τη διοργάνωση με το εκκωφαντικό νούμερο των 34,7 πόντων κατά μέσο όρο. Αστρονομικό αλλά όχι απόλυτο ρεκόρ σε επίπεδο EuroBasket.

Και αυτό διότι κάποτε, στις δεκαετίες των 80’ς, αρχές 90’ς, ζούσε, βασίλευε και γοήτευε ο Νίκος Γκάλης. Ο Έλληνας «θεός», ο λόγος και η αιτία που πολλά παιδιά έπιασαν τη «σπυριάρα» στη χώρα και βγήκαν στα ανοιχτά, αναδείχθηκε όχι μία ούτε δύο αλλά 4 φορές κορυφαίος σκόρερ σε EuroBasket. Και μέχρι πρότινος, ήταν ο μοναδικός που τα είχε καταφέρει με 30+ πόντους ανά ματς στο εκάστοτε τουρνουά.

Το επίτευγμά του αυτό, είχε πλησιάσει περισσότερο από τον καθένα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο τελευταίο (Μιλάνο και Βερολίνο μετά) με 29,3 πόντους κατά μέσο όρο. Δεν αποκλείεται μάλιστα ο Greek Freak να τα καταφέρει εν τέλει στο EuroBasket 2025 και εκείνος, πατώντας 30άρα μετά τους Γκάλη και Ντόντσιτς. Για την ακρίβεια έχει δύο σημαντικά παιχνίδια να το πετύχει, αφού πριν τον ημιτελικό με την Τουρκία, βάζει 29,8 πόντους ανά παιχνίδι. Τυφώνας με τα όλα του.

Το απόλυτο ρεκόρ παραμένει ακατάρριπτο, δια χειρός «γκάνκστερ» και χρονολογείται πίσω στο ευρωπαϊκό που σάρωσε η Εθνική Ελλάδος. Στο αλησμόνητο 1987, ο Νικ είχε μέσο όρο 37 πόντους ανά αγώνα. Ένα αραχνιασμένο νούμερο που φαντάζει άπιαστο. Ή και όχι; Υπομονή μέχρι το επόμενο.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ανέβασε ακόμα περισσότερο τον μέσο όρο του στα χιαστί παιχνίδια με τους 42 που φιλοδόρησε την Ιταλία και τους 39 που έριξε στο.. κεφάλι των Γερμανών.

Οι 30άρες μέσο όρο σε EuroBasket